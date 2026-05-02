Play Off: in Gara 2 Civitanova cerca la rivincita su Perugia

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Dopo un primo round delle Finali Scudetto vinto con il massimo scarto dai Block Devils davanti ai quasi 5.000 tifosi del Pala Barton Energy di Pian di Massiano, Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia si danno appuntamento nelle Marche. La serie al meglio delle cinque partite prosegue con Gara 2, in programma domenica 3 maggio alle 18.00 in diretta Rai Sport, DAZN e VBTV e con collegamenti su Rai Radio Uno. Sotto 1-0 nel rettilineo verso il titolo della SuperLega Credem Banca 2025/26, gli uomini di Giampaolo Medei sono chiamati a riaccendere l’interruttore e a scrollarsi di dosso ogni ansia per riproporre il gioco che aveva annichilito Verona nell’ultima fase delle Semifinali. A caccia dell’allungo in un campo ostico, ma già espugnato durante l’annata agonistica in Regular Season, la formazione di Angelo Lorenzetti deve bissare il gioco convincente e i ritmi elevati dell’esordio contro i biancorossi. A patto di non tirare il fiato perché a Civitanova figurano le rimonte impossibili tra le specialità della casa.

PRECEDENTI: 76 (36 successi Cucine Lube Civitanova, 40 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « La sconfitta con Perugia non ci ha destabilizzato, sapevamo di giocare in un campo difficile contro una squadra attrezzata che, anche quando non fa nulla di speciale, sbaglia poco. In Gara 2 dobbiamo tirar fuori la cattiveria agonistica che ci è mancata giovedì, anche perché non possiamo permetterci di andare in doppio svantaggio...in questi anni abbiamo recuperato situazioni quasi impossibili, ma ora dobbiamo reagire subito. Andiamo alle questioni pratiche, a partire da Gara 2 dobbiamo alzare la percentuale di cambio palla e riportarla al nostro standard per fermare la Sir. Per fare questo dobbiamo assolutamente migliorare la ricezione, almeno quando Perugia non spinge dai nove metri. Questa può essere la chiave ».

Kamil Semeniuk (Sir Susa Scai Perugia)- «Penso che sicuramente sarà un’altra partita con la sua storia, completamente diversa da quella che abbiamo giocato al PalaBarton, Giochiamo a Civitanova, dove sappiamo che i tifosi sono carichi, tifano sempre per la loro squadra, quindi ci aspettiamo una bella atmosfera lì, ma per noi è importante mostrare il nostro gioco e il nostro livello che abbiamo presentato un po’ a Gara 1. C’è sempre qualcosa da migliorare, già oggi abbiamo parlato di dove c’è ancora spazio per giocare meglio e questa cosa vogliamo fare in Gara 2».

GARA 2 FINALE SCUDETTO-

Domenica 3 maggio 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Zavater Marco, Piana

LA SITUAZIONE NELLE FINALI SCUDETTO

Sir Susa Scai è avanti 1-0 nella serie contro Cucine Lube Civitanova