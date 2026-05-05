Play Off 5° posto: Modena vince ancora e va in Challenge

MODENA- La Valsa Group Modena conquista l’accesso alla Challenge Cup vincendo i Play Off 5° Posto Credem Banca, come era già accaduto ai canarini nel 2020/21. Grazie al successo per 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-13) contro l’Itas Trentino al PalaPanini nel secondo round delle Finali, il Club emiliano si lascia alle spalle la sconfitta nell’ultimo atto della scorsa stagione contro Milano e si riaffaccia in Europa. Un traguardo raggiunto dopo la delusione dell’uscita di scena nei Quarti di Finale della lotta Scudetto al termine della serie combattuta contro Piacenza.

Dopo un buon avvio che vale un set di vantaggio, la formazione di casa subisce il ritorno del team ospite cedendo il secondo parziale dopo aver lottato fino all’ultimo punto. La svolta arriva nel terzo atto del match, con Modena che non concede più occasioni ai rivali, passa in vantaggio per 2-1 e chiude sul velluto il set successivo per 25-13. Tra i padroni di casa salgono in cattedra Porro (20 punti), Buchegger (18) e Davyskiba (17). Sul fronte opposto chiudono in doppia cifra Garcia Fernandez (13) e Lavia (11). Eloquenti le statistiche, con gli uomini di Alberto Giuliani che confezionano il 60% in attacco, 10 ace, 8 muri vincenti mantenendo grande solidità in ricezione. La squadra di Marcelo Mendez, in formazione rimaneggiata e messa a dura prova dagli infortuni, lotta come può, ma termina le energie.

I protagonisti

Paul Buchegger (Valsa Group Modena)- « Trento è una grande squadra e l'ha dimostrato anche stasera, senza tre titolari e con un grande cuore. Modena è un posto speciale, un posto che porterò sempre nel cuore, sarà sempre la mia seconda casa ».

Marcelo Mendez (Allenatore Itas Trentino)- « Non mi piace parlare di sfortuna perché altrimenti vuol dire che quando si vince si è solo fortunati e non conta solo questo. E’ stata una stagione in cui abbiamo dovuto fare i conti con tante situazioni particolari, ma credo che la squadra abbia sempre fatto il massimo per tenere comunque alto il nome di Trentino Volley e sono contento per tutto quello che hanno messo in campo durante la stagione. Dobbiamo necessariamente guardare avanti, al nostro futuro ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – ITAS TRENTINO 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-13)

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 3, Davyskiba 17, Anzani 8, Buchegger 18, Porro 20, Sanguinetti 6, Perry (L), Federici 0, Tauletta 1, Bento 3, Giraudo 0. N.E. Massari, Mati, Ikhbayri. All. Giuliani.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Bristot 6, Resende Gualberto 6, Garcia Fernandez 13, Lavia 11, Torwie 4, Graziani (L), Pesaresi 0, Laurenzano (L), Boschini 1, Bartha 7. N.E. Giani, Sandu, Acquarone. All. Mendez.

ARBITRI: Carcione, Cavalieri, Adamo.

Durata set: 26′, 29′, 29′, 23′; tot: 107′.

MVP: Paul Buchegger (Valsa Group Modena)

Spettatori 2932.

LA SITUAZIONE DELLE FINALI PLAY OFF 5° POSTO SUPERLEGA CREDEM BANCA

Valsa Group Modena vince 2-0 la serie contro Itas Trentino e si qualifica alla Challenge Cup.