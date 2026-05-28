Volley Mercato: Nicola Pesaresi da Trento a Monza

MONZA - Esperienza e leadership al servizio della squadra. La Vero Volley Monza accoglie il libero Nicola Pesaresi , un nuovo innesto per il roster brianzolo. Reduce da due campionati con l'Itas Trentino, il 35enne porta in dote qualità tecniche, equilibrio e una profonda conoscenza della SuperLega. Sono ben tredici le stagioni nella massima serie, un percorso che lo ha visto protagonista con diverse realtà del panorama nazionale. Nel suo palmarès trova spazio anche un importante successo in azzurro: una medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo conquistata nel 2013 con la Nazionale italiana.

Le parole di Nicola Pesaresi

« La volontà di continuare a giocare ai più alti livelli mi ha portato ad accettare la chiamata della Vero Volley, una società alla quale ho sempre riconosciuto serietà, struttura, organizzazione. Sono molto contento e carico, soprattutto curioso in vista del prossimo campionato. Cercherò di dare il meglio, in campo e fuori, come credo di aver sempre fatto. Noi giocatori più esperti proveremo a essere un buon punto di riferimento per i giovani della squadra, ma è ancora presto per dire che campionato potrà essere il nostro. L’idea è quella di provare a essere il più possibile competitivi. Dovremo metterci grande dedizione nel lavoro quotidiano e determinazione, unite alla ricerca di un buon feeling di squadra ».