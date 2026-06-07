Volley Mercato: 'Amaranto' sarà il bomber di Cisterna

LA CARRIERA-

E’ nato a Carepa, nel dipartimento di Antioquia, e lì è cresciuto. A 16 anni ha lasciato la sua (piccola) città, per trasferirsi nella capitale dell’Antioquia, a Medellin dove si gioca una pallavolo di livello più alto: scelta giusta, dalla “città dell’eterna primavera” parte la carriera di “Amaranto”, questo lo pseudonimo stampato sulla maglia che Miguel Ángel Martínez Palacios indossa quando scende in campo.

Le parole di Miguel Ángel Martínez Palacios

« Amaranto è il mio soprannome. Me lo hanno dato quando giocavo ancora al calcio, per la somiglianza col difensore colombiano Luis Amaranto Perea. Mi è piaciuto subito e dopo la prima volta non l’ho più abbandonato, per me ora è un portafortuna ».

Il suo numero preferito è il 7.

« Ma a volte, quando era già occupato da un compagno di squadra, ho scelto il 17 come alternativa. Perché amo il 7? Semplice, ammiro Cristiano Ronaldo. E’ un esempio di come si deve comportare un vero sportivo, un autentico modello da seguire: mentalità, disciplina e costante voglia di migliorarsi, sempre, nonostante avesse già vinto tutto. Per me il numero 7 rappresenta carattere, lavoro e ambizione ».

Amaranto, nonostante abbia soltanto 22 anni, ha già vestito numerose maglie: da Medellin si è trasferito a Bucarest per giocare nella A1 romena, poi ha giocato nella SuperLega tedesca e in quella spagnola.

« Le maggiori soddisfazioni però me le sono tolte con la Nazionale. Uno dei momenti più importanti della mia carriera è stato il Campionato Mondiale Under 19 del 2021 giocato in Iran. Quel torneo mi ha aperto le porte della pallavolo internazionale, da lì è partita la mia carriera professionistica. Ho concluso quel torneo come terzo miglior realizzatore, dietro a Alexander Nikolov e Ferre Reggers. Un altro traguardo importante è stata la vittoria dei Giochi Bolivariani con la Nazionale Colombiana Under 23. Inoltre, con la Nazionale maggiore abbiamo ottenuto il terzo posto nel torneo di qualificazione ai Giochi Panamericani. L’ultima grande esperienza in ordine di tempo l’ho vissuta con la Colombia al Mondiale nelle Filippine lo scorso anno ».

Ora Miguel Ángel Martínez Palacios, detto Amaranto (primo colombiano nella storia del Cisterna Volley) si prepara per quella che considera la grande opportunità della carriera:

« Il campionato italiano è il migliore del mondo e giocare in Italia è sempre stato il mio grande sogno. Adesso si sta avverando. Sarà la prima volta nel vostro Paese, non ci sono mai stato neanche in vacanza. Sarà un nuovo capitolo della mia vita, lo voglio affrontare al meglio. Ho iniziato a studiare la lingua perché è importante per inserirmi prima possibile nella realtà di Cisterna ».

L’opposto colombiano schiaccia a 368 centimetri e mura a 348.

« Quando ho iniziato con la pallavolo facevo il centrale. Poi un allenatore ha voluto provarmi opposto convinto che in questo ruolo avrei potuto esprimermi meglio. E’ stata una scelta che mi ha cambiato la carriera. Cosa chiedo a un palleggiatore? Soprattutto una buona comunicazione. Penso sia fondamentale capirsi e che ci sia fiducia reciproca. In questo momento della mia carriera devo pensare a crescere e a migliorarmi come giocatore, svolgendo tutto con umiltà. Prima di arrivare a Cisterna sarò impegnato con la Nazionale colombiana: durante l’estate parteciperemo a quattro tornei, tra cui i Giochi Centroamericani nella Repubblica Dominicana e il torneo di qualificazione sudamericano, nel rispetto degli accordi presi col Cisterna Volley in fase di trattativa. Quando mi si è presentata l’opportunità di giocare nella SuperLega italiana non ho avuto dubbi, inoltre a Cisterna c’è un ottimo progetto e sono certo di trovare un ambiente ideale per continuare a crescere, con l’obiettivo di dare tutto per la squadra ».