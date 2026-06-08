Volley Mercato: Trento porta in Superlega Federico Roberti 

TRENTO- Il mercato estivo 2026 dell’ Itas Trentino maschile riserva un altro arrivo direttamente dalla Serie A2. Dopo quello del palleggiatore Zonta, prelevato da Porto Viro, nelle ultime ore Trentino Volley ha infatti perfezionato l’ingaggio del ventiduenne schiacciatore Federico Roberti. Vestirà la maglia numero 2, utilizzata in passato a Trento da schiacciatori come Kovacevic, Russell e Bristot, di cui prenderà il posto nella rosa; allunga la schiera di giocatori di origine marchigiana che hanno difeso i colori di Trentino Volley, dopo Giombini, Tofoli, Sorcinelli Della Lunga, Bari, Birarelli e Pesaresi.

LA CARRIERA

Originario di Fano, nel 2016 ha iniziato a giocare nella società locale Virtus e lì è sempre rimasto, ad eccezione di una breve parentesi nel 2018 con la Cucine Lube con cui ha vinto la Boy League (Under 14). È uno dei giocatori italiani che più si è distinto nelle ultime stagioni nella cadetteria, campionato in cui ha militato negli ultimi due anni dopo essersi guadagnato sul campo la promozione dalla Serie A3. Le sue statistiche parlano di 634 punti nelle cinquantacinque partite giocate in A2, torneo in cui si è distinto non solo per quanto fatto in attacco, ma anche per il consistente apporto fornito anche in ricezione ed in battuta. Proprio la capacità di offrire qualità in tutti i fondamentali è la caratteristica che ha convinto il Club gialloblù a proporgli un contratto biennale, ma che gli ha permesso di farsi notare dai tecnici federali. In questi giorni Roberti si trova infatti a Cavalese per lavorare con il secondo gruppo al fianco di Lavia e Sbertoli, rinsaldando un rapporto con la maglia azzurra che parte da lontano. Il marchigiano è infatti stato spesso protagonista nelle selezioni giovanili, vincendo fra l’altro un Europeo Under 21 nel 2022, una medaglia d’Argento iridata Under 21 nel 2023 e una medaglia d’Argento continentale Under 22 nel 2024. Da ottobre debutterà in SuperLega, proponendosi come una interessante valida in più in posto 4 per la rosa gialloblù.

Le parole di Federico Roberti

« Sono felicissimo ed entusiasta di approdare in un Club glorioso ed importante come Trentino Volley, che ringrazio per la fiducia che mi ha accordato. Quella che mi attende qui a Trento sarà un’esperienza molto importante per la mia carriera perché per la prima volta giocherò in SuperLega e lascerò Fano, dove sono cresciuto. Sarà come iniziare a frequentare l’Università della pallavolo: cercherò di sfruttare ogni momento per migliorare. Dovrò crescere molto per riuscire a reggere il livello di questo campionato; in Serie A2 ero considerato un giocatore di equilibrio, affidabile in ricezione, il fondamentale in cui mi sento più pronto a dare una mano al gruppo. Ritroverò Gabriele Laurenzano, con cui ho condiviso tante esperienze con le Nazionali Giovanili ».

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« Federico Roberti era il prospetto che volevamo nella nostra rosa per rinforzare la batteria di schiacciatori di posto 4, si tratta infatti di un giovane molto interessante, già nel giro della Nazionale Juniores, che nelle ultime stagioni ha disputato buoni campionati da titolare di Serie A2. Sono convinto che potrà garantire un contributo significativo al gruppo, potendo disporre di caratteristiche molto utili, specialmente in ricezione e in attacco ».

