Volley Mercato: Iliya Petkov rinforza il centro di Monza

MONZA -Un vicecampione del mondo per il centro della rete. La Vero Volley Monza dà il benvenuto a Iliya Petkov , centrale della Nazionale bulgara e medaglia d'argento ai Campionati Mondiali della scorsa estate. Un innesto di caratura internazionale che aggiunge qualità, esperienza e solidità alla squadra brianzola in vista della stagione 2026/2027. L'arrivo di Petkov rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione della nuova Vero Volley Monza, che si assicura un atleta di grande affidabilità e personalità, capace di garantire presenza a muro, efficacia in attacco e leadership nei momenti chiave della partita.

LA CARRIERA

Classe 1996, Petkov approda a Monza dopo l'esperienza in SuperLega con la Yuasa Battery Grottazzolina. Alto 202 centimetri, il giocatore - 30 anni il prossimo ottobre - ha costruito il proprio percorso tra Bulgaria, Francia, Polonia e Italia, affermandosi come uno dei riferimenti del suo ruolo anche con la maglia della Nazionale.

Le parole di Iliya Petkov

« La Vero Volley Monza è un club con una storia e dei successi straordinari, costruiti grazie a grandi giocatori che hanno dedicato impegno e passione a questa società. Quando ho ricevuto l'offerta, non potevo lasciarmi sfuggire questa opportunità. Sono davvero entusiasta di ciò che ci aspetta", dichiara. Il nuovo centrale monzese si descrive con tre parole: "Ambizioso, positivo e disciplinato. Tre aggettivi che, credo, rappresentino una parte importante del mio carattere". Infine, un messaggio rivolto ai tifosi: "Spero che il sentimento sia reciproco quando dico che non vedo l'ora di incontrarli di persona. Per il momento bisogna avere pazienza, raccogliere tutte le energie necessarie per la prossima stagione e, si spera, vivere insieme esperienze indimenticabili ».