Volley Mercato: Thomas Jaeschke di nuovo 'italiano' giocherà a Modena

LA CARRIERA-

Il giocatore nativo di Wheaton, nello stato dell’Illinois, mette in mostra il suo talento già ai tempi del college, dove, con la maglia della Loyola Chicago, conquista per due anni consecutivi, 2014 e 2015, il titolo della NCAA Division 1 e ottiene la nomina di National Player of the Year. La sua carriera tra i professionisti inizia in Polonia con l’Asseco Resovia, squadra in cui gioca due stagioni. Poi la prima esperienza in Superlega: dal 2017 al 2021, Jaeschke veste la maglia di Verona e nella stagione successiva quella di Milano. Chiusa la prima esperienza italiana, la carriera dello schiacciatore statunitense prosegue tra Turchia e Asia: nella stagione 2022/23 si divide tra Halkbank Ankara e Beijing BAIC Motor, nella stessa annata conquista la Coppa di Turchia e, una volta trasferitosi in Cina, il campionato nazionale. Nelle stagioni 2023/24 e 2024/25 compete nel massimo campionato giapponese, prima tra le fila dei Panasonic Panthers e poi con gli Osaka Blueteon, con cui vince la Coppa dell’Imperatore. Nell’anno sportivo appena concluso, Jaeschke si è reso protagonista con il Galatasaray, nuovamente nel campionato turco. Nel corso della sua carriera, Thomas Jaeschke ha vestito a lungo la maglia della nazionale a stelle e strisce: a partire dal 2015 milita stabilmente nella nazionale maggiore con cui ha conquistato due medaglie di bronzo alle Olimpiadi nel 2016 e 2024, un oro nella Coppa del Mondo nel 2023 e 2 ori nella NORCECA Championship. Jaeschke ora è pronto a portare tecnica ed esperienza al PalaPanini.

Le parole del direttore sportivo Alberto Casadei

« Con l’arrivo di Jaeschke andiamo a completare il sestetto titolare di Modena Volley. Il suo inserimento porterà alla squadra qualità, esperienza e grande valore tecnico. Thomas conosce già molto bene il campionato di SuperLega e nel corso della sua carriera ha maturato esperienze importanti sia a livello di club che con la propria nazionale, costruendo un percorso internazionale di alto profilo. Siamo molto felici di accoglierlo a Modena. Fin dai primi contatti ci ha colpito il modo in cui ha seguito la nostra realtà anche da lontano e l’apprezzamento che ha sempre manifestato nei confronti del nucleo della squadra che stiamo costruendo. Crediamo di avere tutte le caratteristiche per creare un gruppo affiatato e competitivo, con i giusti presupposti per lavorare bene insieme e crescere nel corso della stagione ».