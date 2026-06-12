Volley Mercato: Monza si assicura l'esperienza di Jacopo Massari

MONZA- Jacopo Massari, trentottenne di Parma, aggiunge un altro anello alla sua lunga carriera firmando un contratto che lo legherà, per la prossima stagione al Vero Volley Monza, dopo le due stagioni trascorse a Modena. Un curriculum di tutto rispetto quello dello schiacciatore, protagonista di un percorso che lo ha portato a vestire alcune delle maglie più prestigiose del panorama pallavolistico italiano. Grande esperienza e una bacheca ricca di trofei, tra cui anche una medaglia d'argento mondiale e un bronzo europeo nel 2015. Quindici stagioni tra SuperLega e Serie A2, 370 partite giocate e gli ultimi due anni trascorsi tra le fila della Valsa Group Modena.

Le parole di Jacopo Massari

« Sono davvero felice di entrare a far parte della Vero Volley"Da avversario ho sempre guardato questa società con grande stima e rispetto: le scelte lungimiranti, spesso controcorrente, mi hanno trasmesso l'immagine di un club capace di lasciare un'impronta riconoscibile nel panorama della pallavolo italiana. È stata una scelta che ho sentito dentro di me, con pochi dubbi, e questo per me è un segnale importante. Trovo in Vero Volley una società ambiziosa, organizzata e con le idee chiare su dove vuole andare; era il contesto di cui avevo bisogno in questo momento della mia carriera per continuare a dare il massimo. Non vedo l'ora di sentire il calore dei tifosi ».



Lo schiacciatore si sofferma sul suo ruolo all'interno del gruppo:

« Per me è molto importante che la quotidianità sia vissuta con la giusta mentalità, per questo cercherò di dare il mio contributo per creare un'identità di squadra che ci permetta di raggiungere i nostri obiettivi. Oltre a cercare il mio spazio in campo, proverò a dare il meglio anche fuori dal campo per il bene della squadra". Infine, una prospettiva sulla prossima stagione: "Il campionato italiano è sempre molto equilibrato, quindi sarà fondamentale farsi trovare pronti fin dall'inizio. Ci sono giocatori alla prima esperienza in SuperLega e altri che la conoscono molto bene: credo che questo sia il giusto mix per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ».