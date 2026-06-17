Volley Mercato: Marco Pellacani è un giocatore di Padova

PADOVA- Da Trento a Grottazzolina, da Grottazzolina a Padova. Marco Pellacani, centrale friulano classe 2004, porta i suoi 210 centimetri in bianconero per quella che si preannuncia come una tappa fondamentale della sua carriera. Studente di ingegneria informatica e appassionato di sport, Marco è uno di quei ragazzi che non si ferma mai. Le giovanili a Trento, la prima squadra con Fabio Soli e uno scudetto sul petto, poi il salto a Grottazzolina per la prima stagione lontano da casa. Ogni tappa ha lasciato qualcosa, e ora tocca a Padova.

Le parole di Marco Pellacani

« Ho scelto Padova perché è una società famosa per lavorare molto bene con i giovani e quando è arrivata la chiamata ero molto felice. Penso che in questo momento sia proprio il tipo di squadra e il tipo di lavoro di cui ho bisogno. Non ho avuto nessun tipo di esitazione. Sono molto felice anche perché troverò giocatori che conosco da squadre passate, come Alessandro e Amir, oppure dalla nazionale, come Mattia e Andrea. Arrivare già con molte facce amiche aiuterà sicuramente a creare un gruppo molto più unito anche con tutti i nuovi innesti, cosa che è fondamentale secondo me in una squadra ».

Chi ha già letto i comunicati di Mattia e Amir troverà sicuramente un filo comune: il gruppo, la coesione, la voglia di costruire qualcosa insieme e non è di certo un caso. È la cultura di un club che attira ragazzi con la stessa mentalità. L’anno a Grottazzolina è stato il primo vero passo fuori dalla zona di comfort e lontano dalla famiglia per Marco.

« Sono cresciuto nelle giovanili di Trento e l’anno a Grottazzolina è stato il mio primo anno fuori casa. Al di là di com’è andato, mi ha insegnato moltissimo dal punto di vista umano. Per la prima volta mi sono staccato dalla mia famiglia, mi sono messo in gioco e quella è stata una cosa che mi ha formato tanto, sia pallavolisticamente, perché ho avuto spazio in campo e ho acquisito esperienza come giocatore, ma anche come persona ».

Fuori dalla palestra Marco è un appassionato di sport a tutto tondo, li guarda, li segue e quando può ci si cimenta anche.

« Sono un ragazzo molto sportivo, guardo tantissimo ogni tipo di sport e mi piace passare il tempo così. Fuori dalla stagione mi piace provare a dilettarmi qua e là, anche se non sempre ottengo ottimi risultati!. Non vedo l’ora di iniziare, sono molto carico. Voglio arrivare al palazzetto e sentire il tifo di Padova, che ricordo essere sempre stato molto molto caldo! Sono sicuro che ci toglieremo molte soddisfazioni tutti insieme ».