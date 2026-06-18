Volley Mercato: il vice Reggers a Perugia sarà David Kollátor

PERUGIA- Secondo opposto per la Sir Susa Scai Perugia che, dopo l'ingaggio del crack Ferre Reggers, ha completato il reparto con il promettente ceco David Kollátor al suo esordio nel campionato italiano. A Pian di Massiano Kollátor non è un volto nuovo: in questa stagione, infatti, i Block Devils hanno incontrato il club ceco nella fase a gironi di Champions. Sir Sicoma Monini Perugia - VK Lvi Praha era stato il match di esordio di quest’anno, andato in scena il 10 dicembre scorso al PalaBarton. In quella partita, vinta dai Block Devils 3-1, Kollátor aveva avuto modo di mettersi in mostra come best scorer di giornata con numeri imponenti: 20 punti, un ace e il 61% di efficacia in attacco.

LA CARRIERA

Il giovane opposto è reduce da ben sette stagioni a Praga, di cui le ultime quattro consecutive (a partire dal 2022/23) nella prima squadra, in cui ha avuto modo di affermarsi come uno dei talenti più promettenti del volley ceco. Con l’VK Lvi Praha ha vinto due volte la Coppa ceca e due volte l’Extraliga ceca. Nonostante la sua giovane età ha già messo in bacheca trofei importanti nel campionato del suo paese e, tra i riconoscimenti individuali, spicca il premio Mvp della Finale della Coppa della Repubblica Ceca (Český pohár) della stagione 2024-25 con 19 punti e 6 ace.

Le parole di David Kollátor

197 cm di altezza e 23 anni compiuti a gennaio è orgoglioso della chiamata di Perugia, che reputa una grandissima opportunità di crescita:

«È un grandissimo onore per me arrivare in un club come Perugia. È davvero difficile descrivere a parole cosa significhi per me. Non molti giocatori cechi hanno l’opportunità di giocare in Italia, e proprio per questo apprezzo questa chiamata ancora di più. Direi che il campionato italiano è uno dei migliori al mondo, se non il migliore in assoluto. Ho già avuto possibilità di giocare contro squadre italiane in passato e ogni volta ho avuto la conferma del loro livello altissimo»

La sua struttura fisica unita ad un’elevazione notevole e una forte vocazione offensiva sono i principali punti di forza dell’opposto mancino che sarà il vice di Ferre Reggers nella prossima stagione bianconera:

«Penso di essere un giocatore flessibile e capace di adattarsi rapidamente alle esigenze della squadra. Come miei principali punti di forza considero senza dubbio la fisicità e la dinamicità».

Proprio per la sua giovane età i margini di miglioramento sono ancora ampi e a Perugia, Kollátor potrà trovare l’ambiente giusto per fare un ulteriore step e dare spazio ai suoi sogni:

«Sicuramente! A dire il vero, un grande sogno l’ho già realizzato con il trasferimento stesso qui a Perugia. Sono un po’ scaramantico e non voglio guastare nulla, quindi preferisco tenere i sogni per la prossima stagione per me» .