Volley Mercato: il centrale Usa Merrick McHenry

PIACENZA - La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è assicurata le prestazioni del centrale statunitense Merrick McHenry, che vestirà la maglia biancorossa nelle prossime due stagioni. Centrale di grande fisicità e atletismo, reduce da importanti esperienze nel campionato statunitense e francese, McHenry è un giocatore solido a muro e dotato di un buon impatto in attacco e va a rinforzare il reparto dei centrali mettendo a disposizione della squadra qualità tecniche e una spiccata mentalità competitiva.

LA CARRIERA

Nato a Bedford nel 2000, Merrick McHenry ha svolto l’intera carriera universitaria nella prestigiosa UCLA (University of California, Los Angeles), con cui ha disputato il campionato NCAA Division I fino al 2024, conquistando due titoli nazionali consecutivi e ottenendo numerosi riconoscimenti individuali. Dopo aver saltato la stagione 2020, si è affermato come uno dei migliori centrali del panorama universitario statunitense con la maglia dei Bruins.

Le parole di Merrick McHenry

« Per me significa tantissimo aver firmato con Piacenza. Sono estremamente orgoglioso di essere un atleta americano che ha l’opportunità di rappresentare il proprio Paese, ma allo stesso tempo anche l’Italia e Piacenza. Ho sentito parlare molto di questa società e degli ottimi risultati ottenuti, sono davvero entusiasta di poter far parte, anche solo in piccola parte, della sua storia. Non vedo l’ora di indossare la maglia, rappresentare la città di Piacenza e lottare per contribuire a portare nuovi trofei al Club. La SuperLega è un sogno per me, sono molto felice ed emozionato di poter finalmente competere in questo campionato. Negli Stati Uniti non esiste un campionato professionistico di pallavolo, quindi molti di noi sognano di avere l’opportunità di giocare nel miglior campionato al mondo come è quello italiano. Questo è un sogno che ho fin da quando ero bambino, mi sento onorato di poter presto prendere parte a questa SuperLega e continuare a crescere e migliorarmi come giocatore ».

Le parole del direttore sportivo Ninni De Nicolò

« La scelta è ricaduta su McHenry perché cercavamo un centrale con spiccate qualità offensive, in grado di sposarsi con il nostro modo di giocare e con le caratteristiche del nostro alzatore. Abbiamo individuato in lui il profilo giusto: un atleta che saprà garantire un impatto importante in attacco, senza rinunciare alle qualità a muro e incisività al servizio ».