Volley Mercato: Leonardo Scanferla da Monza a Verona

VERONA - Leonardo Scanferla , libero che si fregia del titolo di Campione del Mondo conquistato con la nazionale nel 2022, lascia Monza e firma un contratto che lo legherà nella prossima stagione alla Rana Verona. Giocatore di grande affidabilità ed esperienza ai massimi livelli del volley italiano e internazionale, Scanferla arriva a Verona per rinforzare il reparto difensivo della squadra e mettere a disposizione del gruppo le proprie qualità.

LA CARRIERA

Nato a Padova nel 1998, 184 centimetri di altezza, Scanferla ha costruito negli anni un percorso di costante crescita ai vertici della pallavolo italiana. Dopo le prime esperienze nella società di casa e un’esperienza in A2 a Brescia, dal 2019 al 2025 ha difeso i colori di Piacenza, conquistando la Coppa Italia nel 2023 e affermandosi come punto di riferimento della formazione emiliana. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia di Monza, mentre con la Nazionale italiana ha raggiunto il punto più alto della propria carriera nel 2022, quando ha trionfato nel campionato del mondo.

Le parole di Leonardo Scanferla

« Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Verona. Appena ho ricevuto la chiamata non ho avuto dubbi: da avversario ho sempre apprezzato il percorso della società e l’incredibile atmosfera del palazzetto, capace di trascinare la squadra in ogni partita. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro, dare tutto per questa maglia e aiutare il gruppo a raggiungere obiettivi ambiziosi ».



Le parole del direttore sportivo di Adi Lami

« Leonardo è un atleta che negli ultimi anni ha dimostrato professionalità e grande qualità nel suo ruolo. La sua esperienza ai più alti livelli della pallavolo italiana e internazionale, che ha maturato anche con la maglia azzurra, rappresenta un valore aggiunto per il nostro gruppo. Siamo convinti che il suo inserimento contribuirà a consolidare ulteriormente l'identità e la competitività della squadra, che si prepara ad affrontare anche i suoi primi impegni europei ».