Volley Mercato: Civitanova preleva da Fano Maksym Tonkonoh

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) - La Cucine Lube Civitanova ha ingaggiato l’opposto ucraino Maksym Tonkonoh, classe 2007, per 214 cm di altezza. Nelle ultime due stagioni la new entry ha vestito i panni di terminale offensivo della Virtus Fano in Serie A2 Credem Banca, con un bottino di 442 punti realizzati, di cui 355 siglati in attacco, 27 al servizio e 60 a muro. L’atleta è reduce dalla fase finale degli Europei U22 in cui ha disputato tre match mettendo a referto 72 punti.

LA CARRIERA

Da promessa della pallavolo europea, nel giro di due anni Tonkonoh è diventato una delle realtà più interessanti della Serie A. Ora lo attende il salto in SuperLega con la maglia dei vicecampioni d’Italia. A giugno il gigante ucraino è stato convocato per la VNL 2026, ma il suo è un nome già noto nel giro delle selezioni nazionali dal 2025, da quando chiuse la rassegna continentale U20 come secondo miglior realizzatore. Dopo due stagioni di battaglie sportive con la casacca fanese, “Max” mette al servizio di Giampaolo Medei la sua freschezza atletica. Lanciato nel 2022/23 dal Barkom-Ukraine 18, Club del suo paese, Tonkonoh ha proseguito la sua crescita in patria con Bukovyna Chernivtsi. Le sue prestazioni con la Nazionale giovanile hanno colpito la Lube, che poi ha seguito la crescita dell’atleta nel campionato italiano con la Virtus.

Le parole di Maksym Tonkonoh

« Un atleta giovane e in crescita come me non può che essere felice davanti alla chiamata di un top Club come la Cucine Lube Civitanova. Conosco già l’organizzazione professionale della società e l’approccio al lavoro dello staff tecnico. Vestire questa casacca significa avere l’opportunità di crescere ancora in un contesto dove migliorarsi è un aspetto importante. Si punta in alto e i risultati finali contano molto!. Mi aspetto di proseguire con decisione il percorso di crescita cominciato a Fano – spiega l’atleta –. Questo trasferimento significa molto. Qui potrò allenarmi con tanti campioni, mi affaccerò al campionato più competitivo del mondo e lavorerò per raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato!. In A2 si sono già visti progressi – sostiene –. Mi sento più efficace in attacco e solido a muro! Sono convinto che con i consigli dei nuovi compagni e la condivisione dei metodi di lavoro potrò essere ancora più incisivo. La situazione della mia terra è nota- Mi mancano i posti dove sono cresciuto, ma non posso tornare. Sono grato alla famiglia e al mio primo coach per avermi spronato a giocare a volley, convincendomi a tenere duro! Ho un sogno, voglio diventare uno dei migliori attaccanti del panorama internazionale. Questo non mi distoglierà dal mettere al primo posto la squadra. Prometto ai nostri tifosi che farò del mio meglio! ».