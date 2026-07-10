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Volley Mercato: Paul Buchegger da Modena a Verona

Volley Mercato: Paul Buchegger da Modena a Verona

Il trentenne austriaco, dopo due anni in cui ha esaltato il Pala Panini, allunga le sue esperienze in Superlega firmando per il team scaligero
2 min
TagsBucheggerRana

ERONA-L'austriaco Paul Buchegger, bomber di razza, sarà il nuovo opposto della Rana Verona. A trent'anni è stato chiamato dal club scaligero per garantire il consueto apporto di punti che ha sempre messo a segno nella sua lunga carriera.

LA CARRIERA

Giocatore di esperienza internazionale e punto di riferimento della nazionale austriaca, Buchegger arriva a Verona dopo due stagioni da protagonista con la Valsa Group Modena, dove si è confermato tra gli opposti più affidabili del campionato italiano. Nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze in Italia, Germania e Turchia, indossando le maglie di Modena, Monza, Ravenna, Ortona, Spor Toto e Catania, oltre agli inizi nel campionato austriaco con l’Holding Graz. Atleta fisico e completo, capace di garantire potenza offensiva, Buchegger rappresenta un innesto di valore per il roster di Rana Verona.

Le parole di Paul Buchegger

« Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura a Verona. Ho percepito fin da subito grande fiducia da parte della società e tanto entusiasmo attorno al progetto, soprattutto dopo i risultati ottenuti nell’ultima stagione. Arrivo in una squadra ambiziosa e non vedo l’ora di conoscere i tifosi e iniziare a lavorare con lo staff e i miei nuovi compagni per raggiungere altri traguardi importanti insieme ».

Le parole del direttore sportivo Adi Lami

« Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di aver portato a Verona un giocatore del calibro di Paul. È un atleta che conosce molto bene il campionato italiano, ha esperienza internazionale e negli ultimi anni ha dimostrato continuità ad alto livello in SuperLega, attestandosi come uno dei migliori interpreti nel proprio ruolo. Siamo convinti che le sue caratteristiche tecniche possano integrarsi perfettamente con il gruppo che stiamo costruendo in questi anni e che possa offrire un contributo importante in campo ».

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