Dal 14 luglio a Bologna il Volley Mercato

BOLOGNA- Da martedì 14 luglio a giovedì 16 luglio i riflettori del volley italiano saranno puntati su Bologna, che ospiterà l’edizione 2026 del Volley Mercato , l’appuntamento annuale targato Lega Pallavolo Serie A che riunisce alle porte del capoluogo emiliano tutti i Club della Serie A, per riunioni e aggiornamenti sui principali ambiti dell’attività societaria: dalla segreteria al marketing, dalla comunicazione agli aspetti organizzativi e gestionali. Come da tradizione, l’Evento si chiuderà con la presentazione ufficiale della stagione sportiva 2026/27 e con l’anteprima dei calendari dei campionati.

Al Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio (BO), la tre giorni si aprirà nella giornata di martedì 14 luglio con una tavola rotonda dedicata alle attività di segreteria generale e proseguirà nel primo pomeriggio con un incontro dedicato ai nuovi uffici stampa dei Club, chiamati ad affrontare per la prima volta il campionato di Serie A. In contemporanea è in programma la Consulta di Serie A3, mentre in serata sarà la volta della Consulta di Serie A2, che concluderà la prima giornata di lavori. Il pomeriggio offrirà inoltre l’occasione per presentare gli sviluppi del progetto di rebranding della Lega Pallavolo Serie A. A seguire è previsto un approfondimento rivolto ai dirigenti sul tema del Safeguarding nello sport, con un focus sugli adempimenti previsti, casi concreti ed esempi pratici di applicazione.

Nella giornata di mercoledì 15 luglio, si svolgeranno al mattino tre incontri: il primo rivolto a tutti i membri dell’area comunicazione dei club, il secondo dedicato al tema del fan engagement e delle strategie digitali ed il terzo tra il settore nazionale ufficiali di gara e gli allenatori di Serie A. Il programma pomeridiano prevede un focus rivolto ai dirigenti sugli strumenti di tutela a disposizione delle società nella gestione dei contratti degli atleti. La consulta di SuperLega e il Consiglio di Amministrazione chiuderanno la seconda giornata di lavori.

A conclusione dell’Assemblea Straordinaria, prevista nella mattinata di giovedì, si svolgerà la conferenza stampa sulla Governance della Lega Pallavolo Serie A. Dalle 14.30, invece, l’appuntamento più atteso della tre giorni, con la “Presentazione Stagione e Calendari 2026/27”: interverranno ospiti, si esibiranno artisti, sarà dato ampio spazio alle premiazioni della stagione conclusa, e saranno svelate in anteprima le giornate del calendario, oltre che le date degli eventi, le formule dei campionati e tutte le novità della prossima stagione sportiva.

Si ricorda inoltre che in occasione del Volley Mercato, inoltre, saranno aperte delle finestre di tesseramento: martedì 14 e mercoledì 15 luglio, infatti, l’Ufficio Tesseramenti FIPAV, per l’occasione, si trasferirà a Bologna. Il termine per il tesseramento degli atleti di SuperLega è fissato per mercoledì 15 luglio alle ore 17.00, quello per i giocatori di Serie A2 e A3, invece, per le 18.30 dello stesso giorno. Al termine del secondo giorno (mercoledì 15 luglio)

Il programma

Giovedì 16 luglio 2026

Ore 12.00

Conferenza stampa sulla Governance della Lega Pallavolo Serie A

Conferenza stampa dedicata alla presentazione dell’assetto di governance della Lega e delle prospettive di sviluppo future.