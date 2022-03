Terminata la spedizione della Lega Femminile in Ucraina

ROMA-« Per fortuna c’è la solidarietà, quella vera ». La frase, presa in prestito dal servizio del Tg5, regala una bella immagine della spedizione conclusasi ieri della Lega Pallavolo Serie A Femminile. La carovana di nove pullmini, partita martedì 29 marzo da Gemona del Friuli, è riuscita nel suo obiettivo: fornire un aiuto concreto alla popolazione ucraina nel pieno dell’emergenza legata alla guerra. Nella serata di martedì, i van hanno raggiunto Rzeszow in Polonia e consegnato più di 100 scatoloni contenenti apparecchi medicali, generi di prima necessità, viveri e medicinali, destinati al supporto dei profughi ucraini presenti nel paese. La spedizione si è poi diretta verso l’hub di Medyka, al confine tra Ucraina e Polonia, per consegnare la parte di viveri raccolta dall’associazione Ucraina Più-Milano direttamente nella zona franca tra i due paesi e offrire trasporto a 56 persone, tra cui 30 giovani pallavoliste ucraine, che hanno già trovato accoglienza presso il Centro Federale Pavesi a Milano.