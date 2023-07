Il posto 4 di Casalmaggiore sarà Acosta

CASALMAGGIORE (CREMONA)- La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore beffa tutti i rumors di mercato e svela il nome della giocatrice che sarà il posto quattro dal braccio pesante per la stagione 2023/2024: a far parte del gruppo guidato dall’head coach Marco Musso, coadiuvato da coach Pintus e dall’assistant Moroni, sarà Roslandy Acosta. Schiacciatrice venezuelana classe 1992, nata a La Guaira principale porto del paese sudamericano, Roslandy fa ritorno in Italia, dove aveva giocato con la maglia di Bergamo, dopo una stagione in Brasile con il Minas e tre stagioni nel campionato giapponese (con le maglie del Blue Cats e del Denso Airybees) ma non solo, Acosta cresce pallavolisticamente nel Cowley Community College negli USA prima di passare all’Università dell’Arkansas per poi spiccare le ali verso le prime esperienze professionistiche: Portorico, Finlandia, Svizzera e Germania i campionati giocati da Roslandy prima di arrivare in Italia. “Ciao a tutti, sono Roslandy Acosta nuova giocatrice della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Sono davvero felice per questa opportunità e non vedo l’ora di vedervi! A presto” queste le prime parole di Acosta in maglia rosa dette nel video che la Società di Strada Baslenga ha pubblicato sui propri canali social.