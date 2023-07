Breana Edwards, dagli States a Casalmaggiore

CASALMAGGIORE (CREMONA)- La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 2023/2024 guidata da coach Marco Musso continua a prendere sempre più forma. In arrivo un altro tassello del nuovo roster casalasco: Breana Edwards sarà una giocatrice rosa e vestirà la maglia numero 14.

LA CARRIERA-

Breana, cresciuta nelle fila dell’Indiana, porta in dote tanti centimetri e potenza nata a Rainier in Oregon e figlia d’arte in una famiglia che mastica volley (la madre ha giocato a livello universitario e il padre è coach), che ha disputato uno strepitoso campionato NCAA con la sua Università, San Diego, classificandosi al terzo posto finale del campionato e mettendo a segno 381 punti e 60 muri.

LE PAROLE DI BREANA EDWARDS-

« Ciao sono Breana Edwards, una nuova giocatrice della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, e non vedo l’ora di raggiungervi in Italia. Ci vediamo presto! ».