Egonu non convocata per il preolimpico: la Federazione spiega il motivo

Paola Egonu non è stata convocata per il torneo di qualificazione olimpica in Polonia, in programma dal 16 al 24 settembre. Ufficialmente si è presa un periodo di riposo concordato con la Federazione e lo staff tecnico dell'Italia del volley. Dopo la finalina degli Europei persa ieri contro l'Olanda, dove Paola è stata utilizzata nel finale come riserva di Antropova (naturalizzata italiana in extremis), è arrivata una notizia che in molti si aspettavano.