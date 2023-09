Diretta Europei volley femminile, Italia-Olanda 0-3 (23-25, 26-28, 20-25): segui la partita LIVE

BRUXELLES (BELGIO) - Costrette ad abdicare dopo la sconfitta contro la Turchia in semifinale, l'Italia campione in carica vuole però chiudere con una medaglia gli Europei di volley femminile. Per riuscirci dovrà sconfiggere l'Olanda nella finale per il terzo posto in programma oggi (3 settembre) a Bruxelles. Segui la diretta della partita...