Diretta Italia-Colombia: ora LIVE le Qualificazioni Olimpiche di Volley femminile

LODZ (Polonia) - Dopo aver vinto con Corea del Sud, Slovenia e Thailandia , adesso l'Italia femminile del ct Davide Mazzanti è chiamata a centrare il poker contro la Colombia nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sulla carta, si tratta dell'avversaria più modesta, ma occorre non perdere la concentrazione per conquistare la vittoria e andare a giocarsi l'accesso ai Giochi contro USA, Germania e Polonia.

12:04

Continua il botta e risposta: 9-9

Ancora grande equilibrio, il risultato è sul 9-9.

12:01

Secondo set più equilibrato: sorpasso Colombia e 7-6

Tre punti consecutivi per la Colombia, che si porta in vantaggio sul 7-6.

11:59

Nwakalor porta l'Italia sul 4-3

Parallela vincente di Nwakalor, l'Italia va sul 4-3.

11:58

L'Italia ribalta il risultato e si porta sul 2-1

Nwakalor e un errore di Segovia portano l'Italia sul 2-1.

11:57

Inizia il secondo set: primo punto della Colombia

È della Colombia il primo punto del secondo set con Ospino.

11:53

Il primo set all'Italia: 25-15

Villani chiude il primo set, che l'italia si aggiudica con il punteggio di 25-15.

11:48

21-11 per l'Italia: 10 punti di distanza

Prende il largo l'Italia, che con un ace di Antropova si porta a 10 lunghezze di distanza: 21-11.

11:45

Vola a +9 l'Italia, che si porta sul 16-7

Allunga la nazionale azzurra, in completo controllo del match. Ora è 16-7.

11:41

Nwakalor porta le azzurre sull'11-5

Mantiene sempre un buon margine di vantaggio l'Italia, che si porta sull'11-5 con un contrattacco vincente di Nwakalor.

11:37

L'Italia allunga sul 7-2, time-out per ila Colombia

Le italiane volano sul 7-2, il coach colombiano chiama a sé le ragazze per un time-out, ricordando loro che stanno giocando contro "la squadra più forte del mondo".

11:35

Buona partenza per le azzurre

Dopo un ace delle colombiane con Marin, le azzurre si portano sul 4-1.

11:33

Partita iniziata

Si parte, inizia la partita tra Italia e Colombia.

11:32

La formazione dell'Italia

Questo il sestetto titolare dell’Italia (con molti cambi): Bosio, Nwakalor, Villani, Sylla, Squarcini, Lubian e Parrochiale.

11:28

Inni nazionali

Squadre in campo per gli inni nazionali.

11:23

Criteri di qualificazione

Oltre alle prime due classificate, gli altri accessi ai Giochi saranno determinati attraverso il ranking. I continenti con squadra non ancora qualificate avranno la precedenza.

11:12

La situazione in classifica

Al momento nella pool C la situazione vede Italia, USA e Polonia in testa con 3 successi e 9 punti. Segue la Germania quarta con 3 vittorie e 8 punti, mentre tutte le altre sono fuori dai giochi. Si qualificano solo le prime due.

11:00

Orario della partita

Il match tra Italia e Colombia si giocherà alle 11.30 a Lodz, in Polonia. La partita potrà essere guardata in tv e streaming su Sky, SkyGo, Now e Volleyball World Tv.

