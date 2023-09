Diretta Preolimpico, Italia-Usa: segui la sfida LIVE

L'Italvolley di Davide Mazzanti torna in campo per le Qualificazioni alle Olimpiadi . Le azzurre sono reduci da un poker di vittorie (Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia). Ora, però, la sfida più dura contro gli Stati Uniti , in testa al girone insieme all'Italia con quattro vittorie di fila. Sfida che può risultare già decisiva . Segui il match in diretta.

20:38

Italia e Usa in campo

Manca pochissimo all'inizio del match: Italia e Stati Uniti sono in campo per il riscaldamento e per gli inni nazionali.

20:21

Italia, la situazione nel gruppo C

L'Italia di Davide Mazzanti si trova in testa insieme agli Stati Uniti. Seguono, a due punti di distanza, Polonia e Germania. Solo le prime due nazionali del girone si qualificheranno alle prossime Olimpiadi.

20:10

Italia-Stati Uniti, sfida già decisiva

Sfida al vertice quella tra Italia e Stati Uniti. Entrambe le nazionali si trovano in testa al gruppo C con 12 punti dopo aver battuto Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia. In leggero vantaggio l'Italia, che ha concesso alle avversarie un solo set contro i due concessi dalle americane.

20:04

Italia-Usa, dove vederla in tv e streaming

20:00

L'Italia sfida gli Stati Uniti

Sfida tra le due nazionali in testa al girone C: l'Italia sfida gli Stati Uniti, entrambe a quota quattro vittorie di fila. Match decisivo per la qualificazione alle prossime Olimpiadi.

Lodz - Polonia