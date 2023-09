Preolimpico volley, qualificazione Italia: tutte le possibili combinazioni

LODZ (POLONIA) - L' Italvolley torna a vincere al Preolimpico , battendo 3-0 la Germania . Nonostante il successo e il momentaneo primo posto , la situazione nella pool C resta complicata e sarà decisa dopo l'ultima sfida contro la Polonia . Ecco come si deciderà la qualificazione alle prossime Olimpiadi .

Preolimpico, cosa succede se l'Italia vince contro la Polonia

Se le azzurre di Davide Mazzanti riusciranno a battere la Polonia in casa non ci sarà da fare calcoli: l'Italia sarà automaticamente qualificata alle prossime Olimpiadi. Non bisognerà fare ragionamenti sul numero di set, con un successo le azzurre chiuderanno matematicamente tra le prime due nazionali della pool C.

Preolimpico, cosa succede se l'Italia perde contro la Polonia

In caso di sconfitta, il destino delle azzurre dipenderà dall'esito della sfida tra Stati Uniti e Germania. Le tedesche dovranno necessariamente battere le americane per permettere alle azzurre di passare e sarà anche importante il punteggio finale. In caso di sconfitta 3-0 dell'Italia allora anche gli Stati Uniti dovranno perdere 3-0 o 3-1. Con un 3-2 passerebbero le americane. L'eccezione sarebbe se anche l'Italia chiudesse con una sconfitta per 3-2: in quel caso gli Stati Uniti sarebbero fuori anche perdendo 3-2.

Preolimpico, l'Italia può sperare nel ranking

Nel caso in cui l'Italia finisca la pool C fuori dalle prime due posizioni, non tutto sarebbe perduto. Le azzurre infatti potrebbero passare dal ranking FIVB, che deciderà le ultime cinque nazionali ammesse alle Olimpiadi.