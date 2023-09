Diretta Preolimpico, Italia-Germania 2-0 (25-20, 25-22): segui la sfida LIVE

L'Italia di Davide Mazzanti torna in campo per il torneo Preolimpico . Situazione complicata nella pool C dopo il ko contro gli Stati Uniti , con le azzurre che ora sfideranno la Germania in una sfida decisiva per la qualificazione alle prossime Olimpiadi. Segui il match in diretta.

21:59

Italia-Germania 17-12

Prendono vantaggio le azzurre, con un muro di Antropova su Alsmeier che mette il +5 sulle tedesche.

21:52

Italia-Germania 9-9

Rimane in equilibrio la partita.

21:48

Italia-Germania 4-4

Inizio equilibrato in questo terzo set.

21:41

L'Italia vince il secondo set!

Un muro di Danesi mette fine al secondo set, vinto dalle azzurre per 25-22. Le tedesche reagiscono e crescono nel finale, ma alla fine è l'Italia a spuntarla che ora può chiudere il match al terzo set.

21:39

Italia-Germania 23-21

Reazione delle azzurre che ritornano avanti: servono solo due punti per chiudere il secondo set.

21:34

Italia-Germania 19-20

Muro di Alsmeier su Antropova che segna la rimonta delle tedesche, ora avanti per la prima volta in questo secondo set.

21:31

Italia-Germania 17-16

Diagonale di Antropova che tiene avanti le azzurre, ma le tedesche ora sono vicine.

21:28

Italia-Germania 15-12

Reazione delle tedesche, con le azzurre che restano però avanti.

21:22

Italia-Germania 10-5

Mani fuori di Sylla per il +5 delle azzurre.

21:17

Italia-Germania 5-1

Partono benissimo le azzurre nel secondo set, subito a +4 al primo timeout delle tedesche.

21:12

L'Italia vince il primo set!

Reazione delle tedesche nel finale, ma Antropova e Sylla regalano gli ultimi punti alle azzurre per vincere il primo set con il punteggio di 25-20.

21:07

Italia-Germania 21-16

Provano a reagire le tedesche, ma le azzurre hanno ormai in pugno il primo set.

21:03

Italia-Germania 18-12

Si scatena Antropova, con una parallela che porta le azzurre sul +6.

20:59

Italia-Germania 15-8

Allungo forse già decisivo per questo primo set, totalmente in mano alle azzurre.

20:55

Italia-Germania 11-7

Mantengono il loro +4 le azzurre, in totale controllo in questa fase.

20:52

Italia-Germania 8-4

Allungano le azzurre, che si portano subito sul +4.

20:49

Italia-Germania 3-3

Inizio equilibrato tra azzurre e tedesche.

20:47

Italia-Germania, si comincia!

Inizia la sfida tra Italia e Germania, valida per la sesta giornata della pool C.

20:41

Italia e Germania in campo

Le due nazionali sono scese in campo per il riscaldamento e per gli inni nazionali: tra poco inizierà la sfida.

20:23

Pool C, Germania ancora in corsa

Le tedesche sono ancora in corsa per la qualificazione alle prossime Olimpiadi, avendo 4 partite con una sola sconfitta, contro la Polonia per 2-3.

20:17

Italia, il primo ko contro gli Stati Uniti

Dopo un poker di vittorie, l'Italia ha subito la prima sconfitta del suo Preolimpico contro gli Stati Uniti. (LEGGI TUTTO)

20:09

Italia-Germania, dove vederla in tv e streaming

Ecco come seguire, in tv o in streaming, la sfida tra Italia e Germania. (LEGGI TUTTO)

20:03

Usa ko contro la Polonia, Italia nei guai

A sorpresa la Polonia ha battuto gli Stati Uniti, portandosi al secondo posto nella pool C. Il successo delle polacche costringe le azzurre a vincere contro la Germania, rimandando poi il discorso alla sfida proprio tra Italia e Polonia.

20:00

Italia, sfida decisiva contro la Germania

Le azzurre tornano in campo dopo il ko contro gli Stati Uniti. Sfida già decisiva: la Germania può sorpassare le azzurre in caso di vittoria e complicare il percorso verso le prossime Olimpiadi.

Lodz - Polonia