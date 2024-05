Starting Six: Italia in Cina con le titolarissime

ROMA- Starting Six del lunedì ci prepara alle emozioni della seconda week di VNL che vedrà le azzurre di Julio Velasco impegnate a Macao in Cina nella seconda week. Dopo le tre vittorie ottenute in Turchia le azzurre dovranno affrontare una Pool particolarmente impegnativa che le vedrà confrontarsi nell’ordine contro Francia, Repubblica Domenicana, Brasile e la stessa Cina. Per la trasferta asiatica Il CT potrà contare anche sulle sei giocatrici che hanno riposato nella prima settimana perché reduci dalla finale di Champions League De Gennaro, Lubian e Fahr, di Conegliano ed Egonu, Orro e Sylla di Milano. Il CT potrà contare dunque su maggiori alternative ma dovrà risolvere il dualismo fra Egonu e Antropova scegliendo l’opposta titolare. Nelle parole dello stesso Velasco sembra essere avanti nelle gerarchie la schiacciatrice di Cittadella ma molto dipenderà dal suo rendimento in campo.

Match&Play fa il punto sul world ranking che attualmente vede l’Italia al quinto posto, con un buon bottino di punti di vantaggio sull’Olanda, prima delle non classificate per Parigi 2024. Posizione di privilegio che però non può ancora garantire la matematica certezza di staccare il pass Olimpico. Nella graduatoria di VNL, dopo la prima week, l’Italia occupa il quinto posto. Alla Final Eight che si giocherà in Thailandia dal 20 al 23 giugno, approderanno le prime sette della classifica, più la formazione padrona di casa.

Talent Scout ha acceso le telecamere sulle finali Under 16 femminili che si sono giocate nel week end a Bormio. A salire sul gradino più alto del podio la Vero Volley Monza che in finale ha superato l’Imoco San Donà. Terza piazza per il Volleyrò Casal de Pazzi, campione in carica nella categoria.