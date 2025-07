Roma ricorda Simonetta Avalle con il 1° memorial a lei intitolato

ROMA- Roma, la sua città dove ha scritto pagine inelebili della pallavolo femminile e dove ha plasmato generazioni di giovani talenti, non dimentica Simonetta Avalle, l'indimenticata allenatrice, sarà ricordata dal pubblico del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano in occasione del 1°Torneo Roma Capitale Memorial Simonetta Avalle organizzato dal Comitato Territoriale Roma della Fipav, con la collaborazione di Roma Capitale e il supporto del Comitato Regionale Lazio. L'appuntamento è per i prossimi 27 e 28 settembre date nelle quali andrà in scena un quadrangolare, ghiotto anticipo all'imminente inizio dei campionati, che vedrà protagoniste quattro squadre di Serie A: Il Bisonte Firenze e la Bartoccini MC – Restauri Perugia (A1) e l’Akademia Sant’Anna Messina e la SMI Roma Volley (A2).