Volley Mercato: Miriam Sylla firrma per il Galatasaray

ISTANBUL (TURCHIA)- La notizia era ormai di dominio pubblico da tempo ma ora è arrivata l’ufficialità: Myriam Sylla , campionessa olimpica un anno fa con la nazionale di Velasco e colonna assoluta della nostra nazionale, ha deciso di tentare l’avventura nel campionato turco firmando un contratto biennale da 600000 euro l’anno che la legherà al Galatasaray Daikin.

La trentenne schiacciatrice lascia così Milano ed il nostro campionato. Con la Vero Volley ha giocato tre stagioni collezionando 98 partite in A1 realizzando 949 punti (40 ace, 107 muri) col 23% di efficienza in ricezione e il 23,4% di efficienza offensiva. Nel suo curriculum stagioni esaltanti con le maglie di GSO Villa Cortese Volley ASD, Foppapedretti Bergamo e Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano.

Myriam porta in dote in Turchia un ricco palmares, avendo vinto 1 Champions League, 3 Scudetti, 4 Coppe Italia, 1 Mondiale per club e 4 Supercoppe Italiane nella sua carriera di club; 1 Campionato Europeo, 3 VNL e 1 Olimpiade con la nazionale italiana ed è stata selezionata come miglior schiacciatore in tanti tornei tra cui i Giochi Olimpici di Parigi 2024.