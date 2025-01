Myriam Sylla parla del dramma della bulimia: “Ecco come è iniziato tutto”

Myriam Sylla ha recentemente parlato di sè senza tralasciare nulla. La pallavolista azzurra, nonché ex capitana della Nazionale, ha toccato temi molto intimi, a partire dal suo rapporto con il proprio corpo: "Fin da piccola non mi vedevo come le altre. Rispetto alle coetanee ero più grande, non solo in altezza ma in stazza, tant’è che preferivo stare coi maschi per non sentire il confronto e il giudizio - così Sylla a Vogue. Il primo ragazzo a cui ho chiesto di diventare il mio fidanzato, convinta che mi avrebbe detto di sì perché sapevo di piacergli, mi ha risposto: 'No, ti vedo come un’amica'. Solo ora ha confessato che era attratto, ma si vergognava di mettersi con me". Poi i disturbi alimentari che l'hanno travolta all'inizio della sua carriera, ecco come è iniziata la bulimia: "Quando sono andata via di casa per giocare a pallavolo, lontana dalla famiglia e dalla stabilità, ho iniziato a vomitare dopo mangiato - ha rivelato la schiacciatrice della Pro Victoria-. Come me, un’altra compagna. Io lo sapevo che era sbagliato. Abbiamo cercato di aiutarci a vicenda per smettere. E per fortuna, quando la mia tutor intuì cosa stava succedendo, tolse le chiavi dalla porta del bagno".