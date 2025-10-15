Roma Capitale intitolerà un impianto a Simonetta Avalle

ROMA -L'Assemblea Capitolina ha approvato ieri all'unanimità la mozione n. 226/2025, presentata dal Consigliere capitolino e Presidente della X Commissione Sport, Nando Bonessio, che propone l'intitolazione di una struttura sportiva alla memoria di Simonetta Avalle , figura di riferimento nel mondo della pallavolo romana e nazionale. Così in una nota. La mozione impegna il sindaco e la Giunta Capitolina a verificare la possibilità di dedicare uno dei nuovi palazzetti dello sport in fase di ultimazione sul territorio della Capitale Europea a Simonetta Avalle.

Le strutture potenzialmente interessate sono:

il palazzetto di via Maroi;

il palazzetto di Colli d'oro, nel quartiere Labaro;

il palazzetto di Cesano, nel XV Municipio.

Si tratta di impianti di medio livello, idonei ad ospitare competizioni nazionali di basket e pallavolo, ma anche pensati per un utilizzo da parte delle comunità locali e dei municipi.

Le parole del Presidente della X Commissione Sport di Roma Capitale Ferdinando Bonessio

« Simonetta Avalle è stata una docente di Lettere e Filosofia che ha saputo trasformare la sua cultura in una grande passione la pallavolo, ottenendo una carriera tecnica di prestigio regionale e nazional. Ha portato i quartieri di Tor Sapienza e Casal dei Pazzi alla ribalta sportiva, conquistando la Serie A con la rappresentativa femminile cresciuta in impianti comunali. Ha allenato in diverse realtà italiane, ricevendo riconoscimenti per la sua dedizione ai giovani e per le sue competenze tecniche. È stata una figura stimata in tutto l'ambiente della pallavolo, sia come allenatrice che come dirigente. L'assessore allo Sport, Alessandro Onorato, mi ha riferito di essere disponibile a seguire l'iter per l'intitolazione, confermando il proprio sostegno alla proposta. Con questa mozione, Roma rende omaggio a una donna che ha saputo coniugare cultura e sport, lasciando un segno indelebile nella storia della pallavolo e nella formazione di generazioni di giovani atlete ».