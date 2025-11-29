La Futura batte Altino a domicilio

VASTO (CHIETI)- L'anticipo della 1a giornata di ritorno del Girone B è della Futura Giovani che, confermando di essere in crescita, è andata a vincere in quattro set sul campo della Tenaglia Altino Volley. La formazione di Tettamanti si è imposta in quattro set 1-3 (23-25, 25-23, 24-26, 22-25) al termine di un match giocato costantemente sul filo dell’equilibrio e con vantaggi minimi tra le due squadre.

Un successo, il quarto consecutivo, che arriva al termine di una settimana intensa, non semplice e travagliata, dopo la partita giocata solo lunedì contro Modena e l’avvicinamento alla sfida di oggi complicato da influenza e febbre che hanno colpito più di una giocatrice biancorossa, con Kateryna Tkachenko costretta a dare forfait proprio all’ultimo.

Una vittoria che acquista dunque grande valore per il modo in cui è stata conquistata dalla squadra di coach Mauro Tettamanti: con costante applicazione tattica, fiducia reciproca, tanto cuore e una grinta che ha permesso a Rebora e compagne di giocare con sangue freddo i finali di set, indirizzati in tre occasioni su quattro a proprio favore.

E con i punti conquistati sul campo del palazzetto di Vasto, Busto Arsizio si porta a -1 dal quarto posto occupato proprio dalla formazione abruzzese.

Nelle pieghe di una gara emozionante e godibile, il 3-1 finale è il prodotto di una prestazione corale di alto livello, sancita dai numeri: 43% per un attacco diretto con brio da Helena Sassolini, 77% di ricezione positiva, con Sophie Blasi all’88%, e 13 muri. Quattro le Cocche in doppia cifra: l’MVP Taborelli con 24 punti, il 41% e ben 5 muri, Longobardi a quota 20 col 42% e il 65% di ricezione positiva, 13 per Farina (col 71% e 3 muri), 10 per Orlandi che combina anche il 75% di ricezione positiva.

Vista l’assenza di Tkachenko, coach Tettamanti schiera uno starting six tutto italiano con Taborelli opposta a Sassolini, Rebora e Farina al centro, Longobardi e Orlandi coppia di schiacciatrici e Blasi libero.

Dopo il botta e risposta iniziale (3-1, 3-4), il parziale si assesta sui binari dell’equilibrio (6-7, 11-11). Murmann propizia il mini-allungo delle padrone di casa (15-12) ma anche Taborelli scalda il braccio e rimette le cose a posto (16 pari). La frazione si decide con un appassionante punto a punto, marchiato a fuoco dal muro di Farina su Siakretava (22-23) e da due missili di Taborelli che valgono prima il set-point (22-24) e poi la chiusura sul 23-25.

Nel secondo parziale parte ancora forte Altino (6-3) ma le Cocche non si fanno sorprendere nemmeno in questa occasione (6 pari). Il parziale procede ad elastico, con la Futura a rintuzzare ogni tentativo di fuga delle abruzzesi (11-8, 12 pari, 18-15, 18-17). Nei pressi del traguardo è la squadra di coach Ingratta a toccare ancora il +3 (22-19) ma un paio di errori di Siakretava agevolano il recupero delle biancorosse a quota 22. Si concretizza un altro finale da brividi, che questa volta sorride però alle padrone di casa, col muro di Bagnoli a chiudere 25-23.

Nel terzo set si invertono i ruoli, con Rebora a compagne che provano subito a prendere l’inerzia della terza frazione (7-9 con muro di Taborelli, 11-12 firmato da un attacco di Longobardi). Farina e Orlandi danno ulteriore spinta alle bustocche (13-16) che difendono con le unghie il +3 (17-20). Il parziale non è però deciso, perchè Altino piazza un break di 4-0 che apre ad un nuovo finale punto a punto, dove però – dopo il 24-22 – sale in cattedra la fantastica “prof” Veronica Taborelli: l’opposta ex Cremona mette la firma sull’attacco del 24 pari e poi stampa due muri a fila su Siakretava che valgono il 24-26.

E come può ripartire il match nel quarto set se non all’insegna dell’equilibrio? Quanto meno fino al 6 pari, quando la Futura decide che è ora di tentare la fuga (6-10). Altino fatica a tenere il ritmo delle ospiti, Sassolini innesca alla perfezione le sue centrali, Rebora e Farina non sbagliano nulla e propiziano l’8-14 che lancia le Cocche. Altino però ci mette calma e pazienza, riuscendo a ricucire punto dopo punto lo strappo fino al 19 pari stampato da Trampus. Busto Arsizio tiene la testa nel match e si affida a Taborelli (19-21), Longobardi porta le sue al match-point (21-24) e a chiuderla è ancora la posto 2 biancorossa con una sbracciata da applausi.

I protagonisti-

Matteo Ingratta (Allenatore Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Questa partita lascia un po’ d’amaro in bocca, d’altronde come tutte le partite che si perdono, a maggior ragione quando vedi che c’è possibilità di fare qualcosa in più. Quando i set sono così combattuti la differenza è minima e la fanno i particolari, loro secondo me sono state più lucide, hanno difeso di più e sicuramente ha giocato a loro favore un po’ di esperienza in più. Ci saremmo forse meritati il the-break ma bisogna anche dare merito a chi vince ».

Veronica Taborelli (Futura Volley Giovani)- « È stata una partita molto difficile ma sapevamo che sarebbe stata così ed eravamo pronte alla battaglia. Abbiamo cercato di restare attaccate anche nei momenti in cui Altino ha recuperato e questo è stato uno degli aspetti fondamentali. Questi tre punti ci fanno molto comodo soprattutto per il morale e per la classifica; cercheremo di portare avanti questo trend anche per le prossime gare, che saranno altrettanto complicate ».

Il tabellino-

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY-FUTURA VOLLEY GIOVANI 1-3 (23-25, 25-23, 24-26, 22-25)

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Bagnoli 2, Siakretava 19, Monaco 4, Marchesini 9, Murmann 15, Ndoye 8, Tesi (L), Farelli, V. Sassolini 3, Polesello 2, Trampus 4, Passaro, Guzin. N.e. Fini (L2). All. Ingratta.

FUTURA VOLLEY GIOVANI: H. Sassolini 2, Taborelli 24, Rebora 6, Farina 13, Longobardi 20, Orlandi 10, Blasi (L), Sormani. N.e. Alberti , Maiorano, Talarico, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

ARBITRI: Pasquali, Ancona.

Durata set: 28', 29', 29', 27'; Tot: 113'.

MVP: Veronica Taborelli (Futura Volley Giovani)

