Volley Mercato: Greta Kiss è una nuova giocatrice di Messina

LA CARRIERA-

Greta proviene dal Vasas Obuda, club militante nel massimo campionato ungherese – Gréta Kiss, posto 4 di comprovata esperienza internazionale, nel corso della propria carriera ha militato in diversi campionati europei, maturando un percorso significativo tra i passi compiuti nel proprio paese, Germania e Francia, oltre ad aver vestito la maglia della nazionale ungherese nelle competizioni ufficiali. Eletta miglior schiacciatrice della Extraliga femminile ungherese nella stagione 2021-22, e migliore ricevitrice delle fasi di qualificazione delle Nazionali ai prossimi campionati Europei, Kiss è un’atleta completa, dotata di grande equilibrio tra fase offensiva e ricezione, qualità che la rendono un profilo ideale per rinforzare il reparto di attaccanti laterali del roster messinese.

Le parole di Greta Kiss

« Giocare in Italia è sempre stato un mio sogno. Sono super felice di aver avuto la possibilità di trasferirmi a Messina e affrontare nuove sfide. Sono stata in Sicilia in più occasioni e ogni volta ho lasciato lì un pezzo del mio cuore. Ho 27 anni, sono un attaccante laterale e vengo dal Vasas Obuda di Budapest. Negli ultimi anni ho giocato nel campionato francese e tedesco e anche nella nazionale ungherese. Sono motivatissima nell’entrare a far parte del club e spero di poter aiutare la squadra a raggiungere grandi risultati insieme. Non vedo l’ora di incontrare tutti ».