La carriera-

Classe 2001 e nativa di Münster, Weske si è formata nel settore giovanile di Potsdam, dove ha debuttato ad appena 16 anni in prima squadra, in Bundesliga. Dopo un biennio a Potsdam, si trasferisce nella NCAA dove gioca prima per la Southern California e poi per la Rice University. Nel 2024 l’arrivo in Italia, a Trento, e nel 2025 il passaggio a Bergamo, in Serie A1. Dopo la trafila con le nazionali giovanili, dal 2023 è parte della selezione seniores tedesca.

Le parole di Emilia Weske -

«Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera, con un club prestigioso e una squadra forte e ambiziosa. Mi aspetto una stagione bella ed emozionante, sono felice di ritrovare Lina Alsmeier che conosco fin dalle nazionali giovanili e che ho già sfidato da avversaria. Ora sarà bello condividere questa esperienza, così come non vedo l’ora di fare del Pala Igor la mia nuova casa. La scorsa stagione ho potuto vivere da avversaria una partita speciale, a Santo Stefano, in un palasport gremito e caloroso e sarò davvero felice di poter rivivere questo genere di atmosfera da “padrona di casa” nel corso di questa stagione».

Le parole direttore generale Enrico Marchioni -

«Emilia rappresenta un ottimo backup per Kaja Grobelna, è un’atleta giovane ma che vanta già una buona esperienza internazionale, maturata in due anni nel nostro campionato e in tre stagioni estive con la propria nazionale. Crediamo che abbia un’occasione importante per crescere e compiere un salto di qualità e, in quest’ottica, di dare un contributo significativo al nostro nuovo progetto tecnico».