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Volley mercato:Novara punta su Julia Kudiess

Volley mercato:Novara punta su Julia Kudiess

La giovane nazionale verdeoro lascia il Minas per vivere la sua prima esperienza all’estero: contratto biennale con il club piemontese
2 min
Tagsjulia kudiessIgor Gorgonzola Novara

NOVARA- Nuovo innesto internazionale per l’Igor Gorgonzola Novara, che chiude il mercato con l’arrivo della centrale brasiliana Julia Gambatto Kudiess. La giocatrice classe 2003, già nel giro della Nazionale verdeoro e protagonista con il Minas in patria, vestirà la maglia azzurra nelle prossime due stagioni. Per lei si tratta della prima esperienza europea, dopo un percorso impreziosito da trofei nazionali e internazionali conquistati in Brasile.

Le parole di Julia Kudiess-

«Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura. Sono italo-brasiliana e per questo amo l’Italia, la sua meravigliosa cucina e la sua cultura. Sono emozionata e motivata all’idea di rappresentare un club così prestigioso. Il mio obiettivo è vincere più titoli possibile indossando la maglia di Novara».

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni-

«Julia è una giocatrice che nonostante la giovane età ha già dimostrato di essere una delle top al mondo nel suo ruolo. Siamo felici e orgogliosi che abbia scelto noi per la sua prima avventura all’estero».

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