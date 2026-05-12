Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 12 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Volley mercato: Al Monviso arriva la lettone Irbe Lazda

Volley mercato: Al Monviso arriva la lettone Irbe Lazda

La formazione piemontese accoglie l’opposto classe 2001, reduce dall’esperienza in Serie A2 con Trento, dopo il percorso universitario negli Stati Uniti e l’approdo nel campionato italiano con Vallefoglia.
1 min
TagsMonviso VolleyLazda

CUNEO- Il Monviso Volley completa il reparto offensivo con l’arrivo di Irbe Lazda, opposto lettone classe 2001 che porterà centimetri, potenza ed esperienza internazionale alla formazione piemontese nella prossima stagione.

La carriera-

Alta 190 cm, nata a Marupe, Irbe ha cominciato a giocare nella sua città Natale durante le scuole superiori, poi nel Rigas Volejbola Skola con cui nella stagione 2018-2019 ha vinto il campionato lettone piazzandosi al terzo posto nella Lega Baltica. Successivamente si è trasferita negli Stati Uniti frequentando le Università di El Paso/Texas (2019-2021), Towson (2021-2024) e, nell’ultimo semestre, Cincinnati. Qui completa la sua trasformazione da centrale ad opposta. Arriva in Italia a dicembre del 2024 vestendo i colori della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e nella stagione successiva (2025-2026) si trasferisce a Trento in serie A2.

Le parole di Irbe Lazda-

« Sono entusiasta di unirmi al Monviso Volley nella prossima stagione perché la squadra ha un obiettivo chiaro da raggiungere e so che avrò delle compagne di squadra fantastiche ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley femminile

Da non perdere

Volley Mercato: Andrea Giovi è il nuovo allenatore di MonvisoVolley Mercato: Rebecca Scialanca è il 2° libero di Monviso

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS