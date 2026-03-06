Volley Mercato: Andrea Giovi è il nuovo allenatore di Monviso

PINEROLO (TORINO)- Dopo l'amara retrocessione in A2 il Monviso Volley ha messo a segno il primo colpo per tentare l'immediata risalita nella massima serie. Il team piemontese ha scelto l'head coach affidando la panchina ad Andrea Giovi, che con Perugia ha conquistato una promozione e una brillante salvezza in A1.

La società ha scelto di affidare a Giovi la guida della squadra con l’obiettivo di avviare un percorso di crescita solido e ambizioso, fondato sul lavoro quotidiano in palestra, sulla valorizzazione delle atlete con una chiara identità tecnica e di squadra.

Con l’arrivo di Andrea Giovi, il Monviso Volley apre dunque una nuova fase della propria storia sportiva, guardando con entusiasmo alle sfide della prossima stagione.

LA CARRIERA-

Il tecnico umbro, dopo un passato da atleta culminato con la medaglia d’argento olimpica ai Giochi di Londra, ha deciso di intraprendere quella da allenatore. Nella stagione 2020/2021 approda a Perugia con l’incarico di assistente allenatore, ruolo che ha ricoperto anche con la Nazionale Femminile agli ordini di coach Davide Mazzanti. Dopo due anni da secondo, nella stagione 2023/2024 ottiene l’incarico da primo allenatore, esperienza che gli ha permesso di crescere ulteriormente nel panorama pallavolistico nazionale.

Le parole di Andrea Giovi

« Monviso ha dimostrato interesse sincero, ambizione e desiderio di costruire qualcosa di grande, tutti elementi che credo siano leve importanti per iniziare un nuovo cammino: entusiasmante, fatto di tanti ostacoli, ma che tutti vogliamo percorrere nella stessa direzione ».