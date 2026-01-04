Stefano Micoli sostituisce Andrea Giovi a Perugia

PERUGIA-Si separano le strade della Bartoccini MC Restauri Perugia e del tecnico Andrea Giovi dopo la sconfitta casalinga con la Honda Cuneo Granda Volley di sabato 3 gennaio. Il club e l’allenatore, di comune accordo, hanno deciso di interrompere il rapporto di collaborazione per la guida sportiva della squadra. Nel corso della sua esperienza da primo allenatore, Andrea Giovi ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia recente del club. Al tecnico perugino era stato affidato l’incarico nella stagione 2023/2024 di Serie A2, culminata con la vittoria della Pool Promozione e la conseguente conquista della Serie A1. Nella stessa annata, Giovi ha inoltre arricchito la bacheca della Bartoccini MC Restauri Perugia con la Coppa Italia di Serie A2, alzata il 18 febbraio 2024 nella suggestiva cornice di Trieste davanti a oltre 5.000 spettatori. All’esordio assoluto da primo allenatore nella massima serie, nella passata stagione, ha centrato l’obiettivo salvezza con una giornata di anticipo, chiudendo il campionato al decimo posto con 25 punti conquistati (miglior risultato di sempre del club in Serie A1). La società ringrazia Andrea Giovi per il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione dimostrate, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale.

La Bartoccini MC Restauri Perugia, contestualmente, affida la guida tecnica della prima squadra a Stefano Micoli. Allenatore bergamasco, classe 1967, Micoli porta in dote un curriculum di assoluto spessore e una lunga esperienza maturata sia in Italia che all’estero.

LA CARRIERA DI STEFANO MICOLI-

La sua carriera inizia nel 1993 come assistente allenatore alla Foppapedretti Bergamo, prima di intraprendere il percorso da primo allenatore sulle panchine di Latisana, Cremona e Parma. Nel 2010 arriva la prima esperienza internazionale in Turchia, come assistente allenatore all’Eczacıbaşı, mentre nel 2013 rientra in Italia per guidare Urbino. Nel 2015 si trasferisce in Romania alla guida del CSM București, per poi proseguire nello stesso campionato con il CSM Târgoviște. Segue un nuovo ritorno in Italia, dove allena il Sudtirol Bolzano, entra nello staff della Igor Gorgonzola Novara e diventa successivamente primo allenatore della Foppapedretti Bergamo. Nel suo percorso figurano anche le esperienze con Acqua e Sapone Roma, Savino Del Bene Scandicci (come assistente allenatore), Banca Valsabbina Millenium Brescia, Maccabi XT Haifa, Seap-Dalli Cardillo Aragona e Bergamo Volley 1991. Nel 2023 approda in Polonia al MOYA Radomka Radom, prima di tornare in Italia alla Honda Olivero San Bernardo Cuneo. La scorsa stagione lo ha visto protagonista nello staff del Fenerbahçe, mentre all’inizio dell’attuale annata ha guidato l’SC Potsdam, esperienza che si è interrotta dopo due mesi per la mancata iscrizione del club tedesco al campionato nazionale.

Le parole di Stefano Micoli-

« Per me è una grande occasione, mi ero stufato di vedere le partite dalla televisione, avevo voglia di riassaporare il campo. Ho accettato l’offerta di Perugia perché ritengo che ci siano i margini per poter salvare la squadra. Non ci fossero stati i presupposti per la salvezza, non avrei mai accettato. Ho visto giocare la squadra con Cuneo e ho visto delle ragazze che hanno tenuto testa alle avversarie. Conosco molto bene Gennari e Turlà avendole già allenate a Bergamo ».