MILANO- Dopo aver ufficializzato, alla conferenza stampa di presentazione della stagione delle Nazionali del 28 aprile a Milano, le liste delle atlete che prenderanno parte agli impegni dell’estate 2026; il CT Julio Velasco ha consegnato nella giornata di oggi la lista delle 30 azzurre che disputeranno la Volleyball Nations League 2026.
Le 30 convocate
PALLEGGIATRICI
Carlotta Cambi, Alessia Orro, Chidera Blessing Eze, Asia Bonelli, Francesca Scola.
LIBERI
Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Ilenia Moro, Federica Pelloni.
OPPOSTI
Merit Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa, Giorgia Frosini, Binto Diop.
SCHIACCIATRICI
Alice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova, Alessia Bolzonetti, Alice Nardo.
CENTRALI
Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Sarah Luisa Fahr, Anna Danesi, Linda Manfredini, Katja Eckl, Yasmina Akrari.
Il calendario delle azzurre in VNL (orari di gioco italiani)
Week 1 (3-7 giugno) Brasilia, Brasile
3 giugno, ore 21.30: Italia-Bulgaria
6 giugno, ore 01.00: Italia-Olanda
6 giugno, ore 20.30: Italia-Turchia
7 giugno, ore 19.30: Italia-Brasile
Week 2 (17-21 giugno) Manila, Filippine
17 giugno, ore 10: Italia-Repubblica Ceca
18 giugno, ore 14: Italia-Serbia
20 giugno, ore 10: Italia-Stati Uniti
21 giugno, ore 14: Italia-Giappone
Week 3 (8-12 luglio) Honk Kong, Cina
8 luglio, ore 11: Italia-Ucraina
10 luglio, ore 14.30: Italia-Belgio
11 luglio, ore 10.30: Italia-Canada
12 luglio, ore 14: Italia-Cina
Finali (22-26 luglio) Macao, Cina