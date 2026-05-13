MILANO- Dopo aver ufficializzato, alla conferenza stampa di presentazione della stagione delle Nazionali del 28 aprile a Milano, le liste delle atlete che prenderanno parte agli impegni dell’estate 2026; il CT Julio Velasco ha consegnato nella giornata di oggi la lista delle 30 azzurre che disputeranno la Volleyball Nations League 2026. 

Le 30 convocate

PALLEGGIATRICI

Carlotta Cambi, Alessia Orro, Chidera Blessing Eze, Asia Bonelli, Francesca Scola.

LIBERI

Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Ilenia Moro, Federica Pelloni.

OPPOSTI

Merit Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa, Giorgia Frosini, Binto Diop.
 

SCHIACCIATRICI

Alice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova, Alessia Bolzonetti, Alice Nardo.

CENTRALI

Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Sarah Luisa Fahr, Anna Danesi, Linda Manfredini, Katja Eckl, Yasmina Akrari.

Il calendario delle azzurre in VNL (orari di gioco italiani)

Week 1 (3-7 giugno) Brasilia, Brasile 

3 giugno, ore 21.30: Italia-Bulgaria 

6 giugno, ore 01.00: Italia-Olanda 

6 giugno, ore 20.30: Italia-Turchia 

7 giugno, ore 19.30: Italia-Brasile 

Week 2 (17-21 giugno) Manila, Filippine 

17 giugno, ore 10: Italia-Repubblica Ceca

18 giugno, ore 14: Italia-Serbia

20 giugno, ore 10: Italia-Stati Uniti

21 giugno, ore 14: Italia-Giappone

Week 3 (8-12 luglio) Honk Kong, Cina 

8 luglio, ore 11: Italia-Ucraina

10 luglio, ore 14.30: Italia-Belgio

11 luglio, ore 10.30: Italia-Canada

12 luglio, ore 14: Italia-Cina

Finali (22-26 luglio) Macao, Cina

 

 

 

 