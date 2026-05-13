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mercoledì 13 maggio 2026
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Volley mercato:la Numia Vero Volley Milano blinda Paola Egonu

Volley mercato:la Numia Vero Volley Milano blinda Paola Egonu

La squadra della presidente Marzari conferma l,'opposta della nazionale anche per la prossima stagione. Sarà la quarta consecutiva nel team per la schiacciatrice di Cittadella
4 min
Tagsnumia vero volleyEgonu
MILANO - Potenza, leadership e talento: Paola Egonu confermata alla Numia Vero Volley Milano per la stagione 2026/2027. Dopo un'annata straordinaria, l'opposta numero 18 si appresta a vivere la quarta stagione consecutiva con la maglia rosablu e, per il secondo anno, ricoprirà il ruolo di capitano con l'obiettivo di guidare una squadra giovane e ambiziosa verso importanti traguardi.

Alla prima stagione da capitana Egonu è stata protagonista del match che ha consegnato a Milano la Supercoppa Fineco 2025, primo trofeo nazionale per la formazione femminile di Vero Volley. Numeri da record per l'opposta azzurra che ha sfondato il muro dei 1000 punti messi a segno tra le competizioni di Lega Volley Femminile e CEV Champions League, confermandosi tra le migliori nel suo ruolo.

Le parole di Paola Egonu-

«Sono molto contenta di continuare la mia avventura con la maglia della Numia Vero Volley Milano. La stagione appena conclusa ci ha regalato tante emozioni e soddisfazioni, e spero che la prossima potrà darcene altrettante. L'anno prossimo lavoreremo con una squadra determinata a lottare per raggiungere grandi obiettivi: non vedo l'ora di tornare in palestra e iniziare una nuova stagione insieme».


LA SCHEDA-

Paola Ogechi Egonu
Nata a: Cittadella (PD) il 18 dicembre 1998
Nazionale: Italia
Altezza: 193 cm
Ruolo: Opposto

CARRIERA CON I CLUB-

2013-2017: Club Italia 
2017-2019: Igor Gorgonzola Novara
2019-2022: Imoco Conegliano
2022-2023: Vakifbank Istanbul
2023-2024: Allianz Vero Volley Milano
2024-2026: Numia Vero Volley Milano
2026/27: NUMIA VERO VOLLEY MILANO

TITOLI CON I CLUB-

2017, 2019, 2020, 2021, 2025: Supercoppa Italiana 
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22: Coppa Italia 
2018/19, 2020/21, 2022/21: CEV Champions League 
2019: Mondiale per Club
2020/21, 2021/22: Scudetto 
2022/23: Coppa di Turchia

PALMARES NAZIONALE-

2017: Argento Grand Prix
2018: Oro Volley Masters Montreaux
2018: Argento Mondiale
2019: Bronzo Europeo 
2021: Oro Europeo 
2022: Bronzo Mondiale 
2022, 2024, 2025: Oro VNL 
2024: Oro Giochi Olimpici
2025: Oro Mondiale 

PALMARES NAZIONALI GIOVANILI-

2015: Oro Campionato Mondiale U18 
2015: Bronzo Campionato Mondiale U20 

PREMI INDIVIDUALI-

2015: Campionato Mondiale U18 - MVP, miglior schiacciatrice
2018, 2021, 2022: Coppa Italia - MVP
2018: Montreux Volley Masters - MVP
2018: Campionato mondiale - miglior opposto
2019, 2021, 2023: CEV Champions League - MVP
2019, 2025: Supercoppa italiana - MVP
2019: Mondiale per club - MVP
2021, 2022: Serie A1 - MVP
2021: Campionato europeo - MVP
2021: CEV - Giocatrice dell’anno
2022, 2024: Volleyball Nations League - MVP, miglior opposto
2023: Coppa di Turchia - MVP
2024: Giochi Olimpici Parigi - MVP, miglior opposto
2025: CEV Champions League - miglior opposto
2025: Volleyball Nations League - miglior opposto

ONORIFICENZE-

Ufficiale Ordine al merito della Repubblica italiana «Di iniziativa del Presidente della Repubblica» 2024.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

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