Volley mercato: Macerata accoglie Susan Schut

MACERATA- La CBF Balducci HR Macerata , che affronterà il prossimo campionato di Serie A1, comunica di aver concluso l’accordo con la schiacciatrice olandese Susan Schut per la stagione 2026/27. Classe 2003 per 182 centimetri di altezza, la neo banda arancionera arriva nel massimo campionato italiano portando con sé potenza e ambizione, dopo una carriera in crescendo in cui ha maturato importanti esperienze internazionali nei campionati di Germania e Romania, oltre ad aver già collezionato presenze con la maglia della Nazionale dei Paesi Bassi. Il suo ingaggio rappresenta un ulteriore tassello internazionale nel nuovo roster della CBF Balducci HR che sta, passo dopo passo, prendendo forma.

Nella stagione appena conclusa Susan Schut ha indossato la divisa del CSO Voluntari, Club ai vertici del volley romeno con cui ha conquistato sia lo scudetto nei Playoff conclusi a fine aprile sia la Supercoppa di Romania, mentre in Europa ha raggiunto con la semifinale di CEV Cup. Un’annata ricca di trofei in cui si è messa in luce in particolare in due statistiche: l’elevata percentuale di ace rispetto al numero di servizi totali (primo posto nella speciale graduatoria) e un’efficienza in attacco in cui ci è rivelata tra le migliori nel suo ruolo.

Prima dell’avventura romena, la schiacciatrice olandese ha mosso i primi passi nel suo Paese con Dynamo Apeldoorn e VC Zwolle, per poi fare il salto nel 2023 in Bundesliga tedesca con lo Schwerin, arrivando alla finale scudetto. Infine, nel 2024, una nuova esperienza nel massimo campionato tedesco, stavolta con le Ladies in Black Aachen. Ora per Susan Schut è arrivato l’atteso momento dell’esordio in Italia con la maglia della CBF Balducci HR.

La carriera -

2026/27 CBF Balducci HR Macerata (A1)

2025/26 CSO Voluntari (ROU)

2024/25 Ladies in Black Aachen (GER)

2023 SSC Palmberg Schwerin (GER)

2020/23 VC Zwolle (NED)

2018/20 Dynamo Apeldoorn (NED)

Le parole di Susan Schut-

«Ho scelto la CBF Balducci HR Macerata perché ho avuto un’ottima conversazione e una bellissima sensazione con coach Valerio Lionetti, e poter crescere in uno dei campionati di più alto livello è per me una grande opportunità. Mi aspetto tanto duro lavoro, sfide entusiasmanti e momenti speciali insieme alla squadra e ai tifosi. Sono davvero emozionata di iniziare e di conoscere tutte le persone e l’ambiente. Penso di poter portare alla mia nuova squadra una forte mentalità orientata al gruppo. Competere nel campionato italiano di Serie A1, ovvero quello che viene considerato il torneo di pallavolo più difficile del mondo, è una sfida che mi carica molto e voglio dare il mio contributo con duro lavoro, energia e l’ambizione di migliorare ogni giorno, sia a livello individuale sia come squadra».