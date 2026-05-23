Italia-Turchia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di Velasco LIVE

20:47

L'Italia di Velasco, ruolo per ruolo

Scopriremo a breve come Velasco vorrà giocarsi la sfida con la Turchia, queste le convocate del ct azzurro ruolo per ruolo:

- palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Scola.

- opposti: Merit Adigwe, Binto Diop, Josephine Obossa.

- schiacciatrici: Ekaterina Antropova, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Stella Nervini, Alice Tanase.

- centrali: Linda Manfredini, Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor.

- liberi: Eleonora Fersino, Ilaria Spirito.

20:28

Attesa per Antropova: inizierà l'esperimento?

Dicendosela tutta, queste partite di Genova erano attese soprattutto per prendere contatto con la 'visione' di Velasco, convinto di poter trasformare Antropova in una schiacciatrice, in modo da poterla schierare insieme a Paola Egonu. Kate contro la Serbia è rimasta a guardare, ma stasera potrebbe scendere in campo per iniziare a prendere confidenza con il nuovo ruolo, ritagliatole su misura dal ct.

20:17

Italia che si è già imposta sulla Serbia

Il debutto nel torneo di Genova ha visto scendere in campo un'Italia sperimentale, che si è comunuqe imposta contro un'avversaria di livello come la Serbia, seppure al tie-break. Un successo corroborante per le azzurre, all'apertura di un nuovo ciclo, sempre targato Velasco.

20:03

Italia-Turchia è ormai una 'classica'

Sarà solo un test-match, ma nel volley femminile contemporaneo, Italia-Turchia è diventata anche una 'classica' tra due formazioni in grado di prendersi la scena. Le ragazze di Velasco e quelle di Santarelli, infatti, si sono recentemente contese il titolo Mondiale e la VNL, in entrambe le occasioni con il successo delle azzurre al tie-break.

20:00

Italia-Turchia, AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026: data e orario del match

La sfida tra le Azzurre e le turche del ct Santarelli, valida per la seconda giornata dell''AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026', è in programma oggi - sabato 23 maggio - al 'PalaSnai' di Genova con inizio fissato per le ore 21.

PalaSnai, Genova