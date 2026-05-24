Dove vedere in tv Italia-Polonia del volley: l'orario della sfida della Nazionale di Velasco
GENOVA - Dopo i successi ottenuti contro Serbia e Turchia, la Nazionale italiana femminile di pallavolo torna in campo questa stasera - domenica 24 maggio - per l'ultimo appuntamento dell’'AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026' contro la Polonia di Stefano Lavarini nel quadrangolare amichevole in corso al PalaSnai di Genova. Il torneo genovese sta offrendo indicazioni preziose a Julio Velasco in vista dell’imminente esordio nella Volleyball Nations League con le campionesse mondiali e olimpiche pronte a sfidare la Bulgaria (3 giugno).
Il programma dell'Italia e non solo
Il match dell'Italvolley di Velasco è in programma oggi, sabato 24 maggio contro la Polonia di Lavarini alle ore 21. Prima, però, tocca a Turchia e Serbia, in campo alle 17.
Italia-Polonia, i precedenti
Sono ben 79 i confronti diretti tra le due formazioni: la Polonia è avanti 40 a 39. L'ultimo match tra le due nazionale risale al 3/9/2025, quarti di finale del Mondiale 2025 a Bangkok, in Thailandia, con le azzurre che ebbero la meglio con un perentorio 3-0.
Italia-Polonia in tv e in streaming
La sfida tra Italia e Polonia, valida per la terza e ultima giornata dell''AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026' sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (Sky Sport Arena, canale 204), mentre è prevista la diretta streaming su RaiPlaySport1, su Now Tv e su Sky Go. Prevista la diretta testuale sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
Italia-Polonia, il roster delle due nazionali
Italia
Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 29. Francesca Scola. Opposti: 15. Merit Chinenyenwa Adigwe, 27. Binto Diop, 31. Josephine Obossa.
Schiacciatrici: 4. Alice Alexandra Tanase, 16. Stella Nervini, 21. Oghosasere Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.
Centrali: 2. Denise Meli, 6. Dalila Marchesini, 14. Linda Nkiruka Nwakalor, 25. Linda Manfredini. Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.
All. Julio Velasco.
Polonia
Palleggiatrici: 21. Alicja Grabka, 26. Katarzyna Wenerska.
Opposti: 1. Julia Szczurowska, 28. Oliwia Sieradzka.
Schiacciatrici: 8. Julita Piasecka, 11. Martyna Lukasik, 14. Monika Lampkowska, 15. Martyna Czyrnianska, 24. Paulina Damaske.
Centrali: 2. Marta Orzylowska, 6. Anna Obiala, 31. Natalia Kecher, 32. Maja Koput, 95. Magdalena Jurczyk.
Liberi: 12. Aleksandra Szczyglowska, 18. Justyna Lysiak.
All. Stefano Lavarini.