Dove vedere in tv Italia-Polonia del volley: l'orario della sfida della Nazionale di Velasco

GENOVA - Dopo i successi ottenuti contro Serbia e Turchia , la Nazionale italiana femminile di pallavolo torna in campo questa stasera - domenica 24 maggio - per l' ultimo appuntamento dell’' AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026 ' contro la Polonia di Stefano Lavarini nel quadrangolare amichevole in corso al PalaSnai di Genova . Il torneo genovese sta offrendo indicazioni preziose a Julio Velasco in vista dell’imminente esordio nella Volleyball Nations League con le campionesse mondiali e olimpiche pronte a sfidare la Bulgaria (3 giugno).

Il programma dell'Italia e non solo

Il match dell'Italvolley di Velasco è in programma oggi, sabato 24 maggio contro la Polonia di Lavarini alle ore 21. Prima, però, tocca a Turchia e Serbia, in campo alle 17.

Italia-Polonia, i precedenti

Sono ben 79 i confronti diretti tra le due formazioni: la Polonia è avanti 40 a 39. L'ultimo match tra le due nazionale risale al 3/9/2025, quarti di finale del Mondiale 2025 a Bangkok, in Thailandia, con le azzurre che ebbero la meglio con un perentorio 3-0.

Italia-Polonia in tv e in streaming

La sfida tra Italia e Polonia, valida per la terza e ultima giornata dell''AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026' sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (Sky Sport Arena, canale 204), mentre è prevista la diretta streaming su RaiPlaySport1, su Now Tv e su Sky Go. Prevista la diretta testuale sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

Italia-Polonia, il roster delle due nazionali

Italia

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 29. Francesca Scola. Opposti: 15. Merit Chinenyenwa Adigwe, 27. Binto Diop, 31. Josephine Obossa.

Schiacciatrici: 4. Alice Alexandra Tanase, 16. Stella Nervini, 21. Oghosasere Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 2. Denise Meli, 6. Dalila Marchesini, 14. Linda Nkiruka Nwakalor, 25. Linda Manfredini. Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.

All. Julio Velasco.

Polonia

Palleggiatrici: 21. Alicja Grabka, 26. Katarzyna Wenerska.

Opposti: 1. Julia Szczurowska, 28. Oliwia Sieradzka.

Schiacciatrici: 8. Julita Piasecka, 11. Martyna Lukasik, 14. Monika Lampkowska, 15. Martyna Czyrnianska, 24. Paulina Damaske.

Centrali: 2. Marta Orzylowska, 6. Anna Obiala, 31. Natalia Kecher, 32. Maja Koput, 95. Magdalena Jurczyk.

Liberi: 12. Aleksandra Szczyglowska, 18. Justyna Lysiak.

All. Stefano Lavarini.