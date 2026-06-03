Italia-Bulgaria diretta Nations League: segui il debutto delle azzurre di Velasco LIVE

BRASILIA (BRASILE) - È il giorno dell'esordio dell' Italia femminile nella Volleyball Nations League 2026 . Le azzurre del ct Julio Velasco , vincitrici delle ultime due edizioni del torneo, sfideranno al debutto la Bulgaria di Antonina Zetova . Ottime le sensazioni che hanno accompagnato le azzurre nelle ultime settimane: Antropova e compagne sono infatti reduci dalle magistrali prove fornite con la Francia nei Bper Test Match e con Serbia, Turchia e Polonia nell’AIA Aequilibrium Cup Elite Women di Genova. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

21:58

+++ Italia-Bulgaria 25-22: le azzurre vincono il primo set +++

L'ace di Carlotta Cambi chiude un primo set che aveva rischiato di complicarsi dopo gli esperimenti di Velasco che avevano un po' squilibrato la squadra: 25-22 il punteggio finale per le azzurre.

21:52

Passaggio a vuoto: 21-19

Nel suo momento migliore, l'Italia si perde: passaggio a vuoto che costa la rimonta delle Bulgare, ora a -2. Time-out di Velasco.

21:48

Bella Italia ora: 20-15

Dopo un avvio contratto, l'Italia si è sciolta e gioca anche una pallavolo spettacolare: splendidi i punti di Manfredini e Nervini per il +5.

21:45

Massimo vantaggio azzurro: 17-13

Allungano le azzurre, che si portano a + 4 sulla Bulgaria: ancora Adigwe e Antropova grandi protagoniste.

21:41

Primo vantaggio Italia: 13-11

Resta equilibratissimo questo primo set, con l'Italia che per la prima volta nel set si porta avanti sulla Bulgaria: 13-11 con il muro di Antropova e l'ace di Nervini.

21:37

Rimonta Italia: 7-7

Dopo essere stata sotto di un break, l'Italia riacciuffa subito la Bulgaria: parallela di Antropova e muro di Adigwe, sette pari in questo primo set.

21:33

Buon avvio della Bulgaria: Italia che insegue

Avvio determinato da parte della Bulgaria, più veloce e determinata, fin qui sempre avanti nel punteggio: 4-3 con l'Italia ad inseguire.

21:31

+++ Via a Italia-Bulgaria! +++

Arbitra la signora Grass, brasiliana. L'Italia inizia in battuta.

21:25

Inni nazionali, poi via al match

Prima l'inno della Bulgaria, poi quello di Mameli risuonano nel Nilson Nelson: manca pochissimo al debutto dell'Italia.

21:22

Giocatrici in campo: tutto pronto per Italia-Bulgaria!

È tutto pronto a Brasilia per il debutto in VNL dell'Italia di Velasco, che affronta la Bulgaria di Abbondanza. Intervistata durante il riscaldamento, Antropova chiarisce le intenzioni dell'Italia: "Siamo qui per fare bene e per mettere in pratica tutto quello che abbiamo provato in allenamento".

21:20

Le quattro rivali dell'Italia nella pole di Brasilia

Debutto sulla carta morbido questa sera per l'Italia, che avrà poi una pole impegnativa nell'Arena BRB Nilson Nelson di Brasilia: dalle padrone di casa del Brasile alla Turchia di Santarelli, passando per l'emergente Olanda di Koslowski.

21:15

Velasco si aspetta delle risposte dalle nuove

Dopo averle lanciate ed essere stato ripagato nella fase di preparazione, Velasco si aspetta in Brasile delle risposte dalle nuove ragazze inserite nel gruppo della prima squadra: chance importante per Adigwe, Diop, Giovannini, Nervini, Manfredini e Meli.

21:10

Occhi puntati sulla 'nuova' Antropova

Rodata, ma dosandola in preparazione, Antropova è pronta al cambio di ruolo reinventandosi schiacciatrice: la nuova idea di Velasco per poter schierare contemporaneamente Kate ed Egonu ha preso corpo e qui in Brasile ne potremo apprezzare i primi risultati.

21:05

La Bulgaria non ci batte da oltre vent'anni

Il percorso di preparazione della Bulgaria ha visto la rinnovata nazionale di Marcello Abbondanza imporsi per 3-1 sulla Svezia e perdere due volte per 0-3 con l'Argentina. Quanto ai precedenti, non ci battono dal 2003.

21:00

Percorso netto per l'Italia nei test match

L'Italia, rispetto ad altre nazionali, ha svolto la preparazione in casa, con una serie di test match, tutti vinti: doppio 3-0 alla Francia, sofferto 3-2 sulla Serbia, 3-1 alla Turchia e 3-2 in rimonta sulla Polonia.

20:50

Le convocate di Velasco per il Brasile

Sono 14 le ragazze convocare da Julio Velasco per la pool di Brasilia valida per la Volley Nations League 2026:

Palleggiatrici: 2. Carlotta Cambi (C), 29. Francesca Scola.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 2. Denise Meli, 9. Yasmina Akrari, 14. Linda Nwakalor, 25. Linda Manfredini.

Opposti: 15. Merit Adigwe, 27. Binto Diop.

Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.

20:40

Italia a caccia di uno storico tris

Quello di questa sera è il primo passo di un lungo percorso che Velasco ha iniziato a tratteggiare e che dovrà concludersi all'apice di Los Angeles 2028, passando per i campionati europei di fine estate. La VNL per l'Italia è però anche l'occasione di centrare uno storico tris, dopo i successi del 2024 e del 2025, e di calare il poker di successi dopo il primo arrivato nel 2022.

20:30

Volley Nations League femminile, Italia-Bulgaria: data e orario del match

La sfida tra le azzurre e le bulgare, valida per la prima giornata della Volleyball Nations League 2026, è in programma oggi - mercoledì 3 giugno - al Palasport Nilson Nelson di Brasilia (Brasile) con inizio del match fissato per le 21:30 ora italiana (le 16:30 locali).

Palasport Nilson Nelson, Brasilia (Brasile)