Volley Mecato: Nicole Modesti rinforza il centro di Monviso

LA CARRIERA

Originaria di Stallavena, in provincia di Verona, Modesti si trasferisce a Monza a soli 14 anni per intraprendere il proprio percorso di crescita nel settore giovanile Vero Volley. Nel 2021 conquista la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali Under 18 disputati in Messico con la Nazionale italiana, mentre l’anno successivo sale sul gradino più alto del podio agli Europei Under 19 con la maglia azzurra. Nel 2022 inizia la sua esperienza in Serie A2, sviluppata nell’arco di tre stagioni tra Club Italia, Trasporti Bressan Offanengo e U.S. Esperia Cremona. Proprio con il club cremonese colleziona 27 presenze mettendo a referto 141 punti complessivi, di cui 32 a muro. Nella stagione 2025-26 Nicole ritorna al Vero Volley entrando a far parte della prima squadra femminile di Numia Vero Volley Milano.

Le parole di Nicole Modesti

« Sono molto contenta di far parte del Monviso, appena ho ricevuto la proposta non ci ho messo molto a decidere. È una società di cui ho sentito parlare molto bene e che mi ha dato molta fiducia sin da subito. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, di conoscere le mie compagne, lo staff e tutti i tifosi. Ci vediamo al Pala Bus Company ».