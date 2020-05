Marsala si rinforza con Sveva Parini

ROMA- Ancora un annuncio nel parco atlete della Sigel Marsala che risulta essere molto attiva in queste ore. Ad aggiungersi, in ordine di tempo, alle recentissime riconferme di Caruso, Vaccaro e Soleti e alla ufficialità della Demichelis, è Sveva Parini in arrivo dalla Olimpia Teodora Ravenna (A2). In Romagna alle dipendenze di coach Simone Bendandi, nella stagione passata, è andata a completare una batteria di posti-3 fortissima e ben assortita che annoverava i nomi di Ludovica Guidi e Alice Torcolacci. Parini, promettente centrale di 186 cm di altezza, è pronta a vivere il secondo anno di fila in seconda serie nazionale grazie alla chance che le offre il sodalizio lilybetano.

Classe 2001, come la futura compagna di reparto Sara Caruso, Sveva Parini ha tra i punti di forza di essere presente a muro e, nonostante sia una centrale, è sicura nel fondamentale della difesa. Di certo non nuova ad esperienze lontano da casa sua, quella di Marsala sarà sua la prima esperienza al Sud-Italia. Il tecnico Daris Amadio e la dirigenza azzurra puntano sull’entusiasmo della comasca di Albavilla e sulla sua preparazione tecnica che porta in dote.

LA CARRIERA-

Parini inizia vicino casa a muovere i primi passi nel volley. La prima società a “scommettere” su lei è stata la C.S. Alba Volley del presidente Graziano Crimella, con la quale ha proprio “bruciato” le tappe. A soli 14 anni compiuti arrivano le prime convocazioni al Centro Federale Pavesi in qualche collegiale della Nazionale Italiana giovanile di volley e il debutto in B1 con la Tecnoteam. L’anno dopo, da tesserata della C.S. Alba Volley, invece la doppia convocazione ai raduni per allenamenti e stage per le selezioni Nazionali e Regionali (Trofeo delle Regioni rappresentando la Lombardia) della Nazionale Italiana Juniores. Poi tre anni, dal 2016 al 2019, all’Agil Volley Novara (il primo torneo lo disputa in B1, i restanti due in B2), diventandone col tempo capitano di questa formazione. Nell’estate 2018, da giocatrice azzurra di Novara, viene convocata su segnalazione del tecnico federale Massimo Bellano ad uno stage di allenamento e amichevoli della Nazionale Italiana Juniores. Nella terza e ultima annata, 2018/2019, con i colori azzurri a Novara da capitano raggiunge la promozione dalla B2 alla B1 ed è vicecampionessa d’Italia categoria U-18 (in finale affrontato il VolleyRò CdPazzi). A giugno 2019 il balzo in serie A. La chiamata è di un club blasonato che ha fatto la storia della pallavolo italiana ed europea come la Olimpia Teodora Ravenna che la ingaggia, spuntandola su altre sette società di serie A2 che avevano chiesto informazioni sul suo conto.

LE PAROLE DI SVEVA PARINI-

« Sono estremamente felice dell’opportunità datami dai dirigenti di Marsala, ai quali va il mio grazie, di continuare il mio percorso in una squadra di serie A. Per me sarà la prima volta che andrò a giocare al Sud e questo rappresenta solamente che uno stimolo. Spero vivamente che la situazione di emergenza sanitaria in atto possa cessare il più presto possibile in modo da potere avviare questo importante anno. Sono contenta del progetto sportivo che mi è stato presentato e saprò dare il mio contributo. Non vedo l’ora di cominciare ».

LE PAROLE DEL TECNICO DARIS AMADIO-

« Sveva è una atleta, a dispetto della giovane età (è una classe 2001), su cui si può fare affidamento in chiave immediata. Sono convinto che crescerà in maniera esponenziale nel rendimento di mese in mese a Marsala e questo potrà avvenire con la continuità del gioco e dell’impiego. Inoltre, è una giovane che si distingue per struttura fisica data anche e non solo dalla statura. Di lei so che è di grande disponibilità e che lavora con dedizione e con spirito di sacrificio ».