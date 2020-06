Il talento di Pistolesi a Marsala

MARSALA (TRAPANI)- Simile ad un fiume in piena il mercato della Sigel Marsala. Dopo le tre sigelline riconfermate (Vaccaro, Caruso e Soleti) viste all’opera nella passata edizione di seconda serie nazionale e gli ingressi nel roster di Demichelis, Parini, Mazzon, Colombano e Gillis, si registra un ulteriore ingaggio per la squadra da consegnare in dote a coach Daris Amadio. Quello relativo ad Aurora Pistolesi, 21 anni compiuti proprio questa settimana, che vestirà l’azzurro di Marsala nella stagione agonistica di A2 2020/’21. Si incrementa la colonia di giovani di valore che saranno in forza alla Sigel tra pochissimi mesi.

Come per altre azzurre neoarrivate Pistolesi, abituata comunque agli spostamenti da città in città come la sua di carriera svelerà, si appresta a vivere la prima assoluta avventura isolana. Dettaglio da non trascurare che la abbia voluta fare in Sicilia, in quel di Capo Lilibeo.

LA CARRIERA-

L’atleta toscana classe 1999 originaria di Signa (Firenze), alta 186 centimetri, deve la nascita pallavolistica al Volley Club Le Signe di Firenze. Nel 2012 all’età di tredici anni arriva alla scuola di pallavolo dell’Anderlini Modena, a livello giovanile tra le migliori e blasonate d’Italia.

Nel 2015 appena quindicenne, entra a far parte del gruppo impegnato in Serie B2. Al termine della stessa annata, l’atleta toscana viene convocata nella rappresentativa nazionale dell’European Youth Olympic Festival in Georgia e conquista il bronzo dopo aver battuto le parietà del Belgio. Sempre l’Emilia nel percorso e così nella stagione 2017/2018 la chiamata è dalla A1 e di quelle irrinunciabilii: Liu Jo Nordmeccanica Modena con il quale sodalizio ha accumulato esperienza e punti (39) sotto le gestioni di Marco Gaspari e Marco Fenoglio.

Terminata l’esperienza in maglia bianconera, P2P Givova Baronissi punta su lei per il campionato di A2, il primo della propria giovane carriera. In bianco-rosso-blu disputa una buona Regular-Season, contribuendo alla salvezza senza affanni del club costiero. Il passaggio nell’ultima stagione di A2 alla Futura Giovani Busto Arsizio, squadra che si presentava da matricola. Con le “Cocche” di Patron Forte centra assieme alle compagne biancorosse l’accesso ai Playoff per la A1, dopo un personale positivo campionato.

Sul suo conto sappiamo che prediliga giocare la palla alta e che possieda un servizio ficcante. Questo ultimo fondamentale “pezzo forte” da sempre. Siamo sicuri non deluderà le aspettative riposte in Lei dalla dirigenza e dal presidente Alloro.

LE PAROLE DI AURORA PISTOLESI-

« Quando poche settimane fa mi ha cercato Marsala, ero restia ad accettare la proposta del club se non fosse altro per la lontananza geografica da casa mia. Sono gia stata al Sud, ma mai cosi lontana come stavolta. Poi essendomi confrontata con Daris Amadio, mio prossimo allenatore, non ho avuto più dubbi. Daris mi ha descritto l’espressione di pallavolo e di gioco che vuole proporre in città. Ho sentito, inoltre, parlare della serietà della Società. Queste motivazioni alla base della mia scelta. Felice, poi, di trovare a Marsala un palleggio che esalti le mie peculiarità, che riesca quasi con estrema naturalezza a facilitare un attacco come quello che in gergo tecnico si definisce “Super”. Sono molto contenta di essermi legata alla Sigel e non vedo l’ora che tutto ciò cominci ».

LE PAROLE DEL TECNICO DARIS AMADIO-

« Aurora sarà tra i riferimenti offensivi di Marsala e a discapito dell’età, essendo una classe 1999, è già due anni che fa la categoria e per questa ragione, mi si passi il termine, “navigata”. Specie nell’ultima stagione a Busto facendo molto bene. Siamo in presenza di una giocatrice valida in ricezione e, personalmente, in attacco mi piace tanto. Abile negli attacchi in Super e nel fondamentale del servizio ».