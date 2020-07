La centrale Sara Tajè a Sassuolo

SASSUOLO (MODENA)- Secondo colpo di mercato della Green Warriors Sassuolo che dopo Karola Dhimitriadhi, il cui nome è stato ufficializzato nei giorni scorsi, ha ingaggiato la centrale, classe 1998, Sara Tajè.

LA CARRIERA-

Novarese di 187 centimetri, Sara muove i primi passi nel mondo della pallavolo nel settore giovanile dell’Asystel Novara. A 14 anni, passa poi all’Igor Novara dove resta per quattro stagioni e nel corso delle stagioni è impegnata nei campionati giovanili di U16 ed U18 e nei campionati di Serie D (2012 – 2014), Serie C (2014 – 2015) e B1 (2015 – 2016). Prende parte al campionato di B1 anche nella stagione successiva e con la Monticelli Brescia arriva fino alle semifinali dei play off promozione.Nella stagione 2016 – 2017 fa comunque il suo esordio nel campionato di Serie A2, con la maglia di Caserta. L’anno successivo è impegnata sempre in A2 con Olbia, mentre nella scorsa stagione ha difeso i colori della Roana CBF HR Macerata.

LE PAROLE DI SARA TAJE-

« La chiamata di Sassuolo mi rende particolarmente felice: credo che per me possa essere un’ottima opportunità dopo la scorsa stagione chiusa anzitempo e con un po’ di amaro in bocca. A Sassuolo arriverò sicuramente con tanta voglia di riscatto.Sassuolo è da qualche stagione in A2 già in occasione della finale di Coppa Italia contro Mondovì mi aveva fatto una bella impressione. Nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare con Barbolini e anche in questo caso l’impressione è stata positiva: il progetto incentrato sulle giovani mi piace molto. Ho saputo che quest’anno sarò una delle più “vecchie”: è sicuramente un po’ strano perché ero sempre stata abituata ad essere una delle più giovani. Non mi sento però arrivata: ogni anno c’è sempre qualcosa da imparare e da migliorare quindi penso che questa sarà anche un’occasione di crescita personale oltre che tecnica ».