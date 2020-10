A2 Femminile: tre match rinviati, Cutrofiano sfida Macerata

ROMA- Il Covid-19 penalizza fortemente il calendario dell’A2 Femminile. Nel Girone Ovest, rinviate tre partite si giocherà soltanto la sfida fra Green Warriors Sassuolo e LPM BAM Mondovì. Tutto regolare invece nel Girone Est con la capolista Cuore di Mamma Cutrofiano che sfida in casa la Balducci Macerata. Alle sue spalle sfida fra Megabox Vallefoglia e Omag San Giovanni in Marignano. Soverato sul campo del CDA Talmassons. L’Olimpia Teodora Ravenna aspetta in casa le Sorelle Raimonda Ipag Montecchio.

GIRONE EST-

Difende la leadership del Girone Est in casa il Cuore di Mamma Cutrofiano, che affronta la CBF Balducci HR Macerata. Le salentine di Antonio Carratù, che guidano il raggruppamento con 13 punti, nella 7a giornata ambiscono a proseguire nella striscia positiva. La formazione marchigiana arriva all’appuntamento con lo strascico degli allenamenti condizionati dai vari acciacchi che si sono succeduti nelle settimane (da verificare la disponibilità dell’opposta Sofia Renieri).

« Sicuramente troveremo una squadra in grande fiducia – avvisa Luca Paniconi, coach della CBF Balducci -. Credo che abbiamo, nonostante il momento, quello che serve per farci giocare una partita che ci permetta di fare il salto di qualità. Ne sono convinto e sono certo che, se la squadra porterà domenica quello che ha dimostrato in allenamento in settimana, domenica potrebbe essere un momento importante della nostra stagione ».

Interessante sfida tra la Megabox Vallefoglia e l’Omag San Giovanni in Marignano, che seguono la testa a distanza ravvicinata.

« Ovviamente si tratta di una sfida molto difficile – afferma Fabio Bonafede, coach della Megabox -. Loro hanno già dimostrato tutto il loro valore in questo avvio di campionato. Per noi si tratta della prima partita nella quale potremo contare sull’appoggio dei nostri tifosi: in un certo senso, si tratta del nostro vero e proprio esordio casalingo, se consideriamo l’essenza dello sport una situazione nella quale noi giochiamo per un pubblico che viene a vederci. Il turno di riposo dopo la vittoria di Ravenna ci ha dato l’opportunità di lavorare per una decina di giorni sugli aspetti sui quali dobbiamo crescere: per ovvi motivi non abbiamo potuto svolgere incontri amichevoli, ma sono stati giorni abbastanza proficui ».

Il Volley Soverato, forte di una grande prestazione la scorsa settimana contro la Omag, vola in Friuli per affrontare la CDA Talmassons. Francesca Dalla Rosa, schiacciatrice classe 1998 della CDA e neo laureata, presenta così il duello:

« La partita di domenica contro Soverato è difficile perché ci troviamo davanti una squadra che sa giocare, che ha buoni attaccanti, una buona distribuzione e forse più varietà nel gioco rispetto ad altre squadre affrontate. Per contro però dobbiamo riuscire a sfruttare il fattore campo, essere più ciniche soprattutto in alcuni momenti, e soprattutto continuare con questo carattere. Quindi indipendentemente dal fatto che siano seconde o terze piuttosto che ultime quello che dobbiamo fare noi é entrare in campo e pensare al nostro gioco ».

Dopo essersi sbloccata al PalaCollodi, la Sorelle Ramonda Ipag Montecchio va a caccia di punti anche in trasferta, sul campo della Olimpia Teodora Ravenna, anch’essa vittoriosa nell’ultimo turno.

Riposa l’Itas Città Fiera Martignacco.

GIRONE OVEST-

Una sola partita in programma nella 7^ giornata del Girone Ovest. Dopo i rinvii delle gare di Roma e Torino, oggi sono state rinviate a data da destinarsi le gare Futura Volley Busto Arsizio-Geovillage Hermaea Olbia e Sigel Marsala-Eurospin Ford Sara Pinerolo per sopraggiunte positività al Covid-19 all’interno dei gruppi squadra di Busto Arsizio e Pinerolo.

Così occhi puntati su Green Warriors Sassuolo–LPM BAM Mondovì, due formazioni divise solo da un punto in classifica: neroverdi al secondo posto a quota 11, pumine al terzo – condiviso – con 10. A presentare la partita che due stagioni fa fu la finale di Coppa Italia di A2, è il capitano Karola Dhimitriadhi, che ha giocato tre stagioni con la maglia di Mondovì tra il 2014 ed il 2017:

« Mondovì è una squadra forte e completa e ad oggi è l’unica che è riuscita a battere la capolista Roma. Noi stiamo preparando al meglio la partita: sappiamo che per riuscire a fare bene dovremo sfruttare al massimo i nostri centimetri a muro e difendere tanto, che sono le caratteristiche che ad oggi ci hanno caratterizzato ed hanno fatto la differenza. Mondovì ha attaccanti molto potenti in attacco e con doti fisiche importanti, sia a livello di altezza delle attaccanti sia a livello di salto ».

« Partita dopo partita stiamo prendendo consapevolezza delle nostre potenzialità – replica Simona Mandrile, libero delle monregalesi -. Sarà una gara di campionato come le altre, dove cercheremo di scendere in campo per fare punti. Sassuolo è un avversario ostico, come si è visto da questo inizio di stagione. Sicuramente ci aggrediranno dall’inizio e noi dovremmo essere brave a contraccambiare l’avvio aggressivo, cercando di portare a casa la partita ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7a GIORNATA-



GIRONE EST-



Domenica 25 ottobre, ore 17.00

CDA Talmassons – Volley Soverato ARBITRI: Traversa-Licchelli

Olimpia Teodora Ravenna – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio ARBITRI: Cecconato-Fontini

Megabox Vallefoglia – Omag S.G. Marignano ARBITRI: Clemente-Oranelli

Cuore di Mamma Cutrofiano – CBF Balducci HR Macerata ARBITRI: Morgillo-Autuori

Riposa: Itas Città Fiera Martignacco

GIRONE OVEST-



Domenica 25 ottobre, ore 17.00

Green Warriors Sassuolo – LPM BAM Mondovì ARBITRI: Laghi-Jacobacci



Rinviate a data da destinarsi

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Geovillage Hermaea Olbia

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Exacer Montale

Barricalla Cus Torino – Club Italia Crai

Sigel Marsala – Eurospin Ford Sara Pinerolo

LE CLASSIFICHE-



GIRONE EST-

Cuore Di Mamma Cutrofiano* 13; Megabox Vallefoglia* 11; Volley Soverato 11; Omag S.Giov. In Marignano* 10; Olimpia Teodora Ravenna* 9; Cbf Balducci Hr Macerata* 6; Cda Talmassons* 6; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3; Itas Città Fiera Martignacco 3.

* una partita in meno

GIRONE OVEST-

Acqua & Sapone Roma Volley Club 15; Green Warriors Sassuolo 11; Sigel Marsala 10; Eurospin Ford Sara Pinerolo 10; Lpm Bam Mondovì* 10; Geovillage Hermaea Olbia* 8; Barricalla Cus Torino* 6; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 6; Club Italia Crai** 4; Exacer Montale* 1.

* una partita in meno

** due partite in meno