Omag-Marsala chiude la Regular Season di A2

S.G.IN MARIGNANO (RIMINI)- Sarà l’incontro di mercoledì 16 marzo alle ore 20:00 al Palamarignano a chiudere la regalar season del campionato di vivo serie A2 . All’esito di questo incontro tra Omag S.Giovanni In Marignano e Sigel Marsala Volley sono legati diversi incroci playoff. Già certe Macerata-Soverato e Albese-Sassuolo, per tutti gli altri accoppiamenti ogni singolo set di domani avrà il suo peso specifico. Se le Marignanesi dovessero vincere da tre punti, Marsala rimarrebbe fuori dalla griglia, la Omag si piazzerebbe al terzo posto affrontando poi Martignacco e Ravenna si confermerebbe 7a con Olbia 6a. Se invece fosse Marsala ad aggiudicarsi l’intera posta, S.Giovanni chiuderebbe quarta e troverebbe Montecchio, Ravenna sarebbe esclusa e le siciliane salirebbero in sesta posizione incontrando Mondovì con Olbia settima abbinata a Talmassons. In caso di tie-break, ininfluente l’esito per le riminesi che rimarrebbero quarte. A Marsala invece servono necessariamente due punti per poter superare Ravenna ed abbinarsi a Talmassons.

Alice Turco, regista della Omag, presenta il match:

« La partita di mercoledì in casa con Marsala non sarà una passeggiata, come d’altronde tutte le partite di questo campionato. Sarà un match molto importante per la classifica e di conseguenza per i playoff: loro lottano per farne parte e noi per conquistare una vittoria che ci permetterebbe di chiudere terze. Ci dobbiamo scrollare un po’ di dosso le ultime due sconfitte subite in casa, ricordandoci che giocare fra le mura amiche, con il nostro super pubblico, è un punto a nostro favore. Dopo questi fine settimana di pausa abbiamo recuperato la stanchezza di tutte le partite disputate in poco tempo. Ora però dobbiamo darci dentro ad ogni allenamento e far ritornare in campo la sicurezza e la tranquillità che ci hanno sempre contraddistinto ».

RECUPERO 11a GIORNATA DI RITORNO-

GIRONE A-

Mercoledì 16 marzo ore 20.00-

Omag – Mt S.Giov. In Marignano – Sigel Marsala Volley ARBITRI: Somansino-Dell’Orso

LE CLASSIFICHE-

GIRONE A-

Banca Valsabbina Millenium Brescia 50 (18-2); Cbf Balducci Hr Macerata 43 (15-5); Futura Volley Giovani Busto Arsizio 38 (12-8); Omag – Mt S.Giov. In Marignano 35 (11-8); Green Warriors Sassuolo 35 (11-9); Volley Hermaea Olbia 33 (10-10); Olimpia Teodora Ravenna 31 (11-9); Sigel Marsala Volley 30 (11-8); Assitec Volleyball Sant’Elia 15 (5-15); Seap Dalli Cardillo Aragona 14 (4-16); Tenaglia Altino Volley 3 (1-19).

*Punti (Vinte-Perse)

GIRONE B-





Eurospin Ford Sara Pinerolo 52 (18-2); Cda Talmassons 46 (15-5); Lpm Bam Mondovi’ 45 (15-5); Tecnoteam Albese Volley Como 35 (12-8); Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 35 (12-8); Itas Ceccarelli Group Martignacco 28 (8-12); Ranieri International Soverato 27 (10-10); Anthea Vicenza 20 (6-14); Club Italia Crai 19 (7-13); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16 (5-15); Egea Pvt Modica 7 (2-18).

*Punti (Vinte-Perse)