Vittorie che profumano di salvezza per Sant'Elia e Aragona

LE DUE SFIDE-

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – EGEA PVT MODICA-

Terza vittoria consecutiva e terzo posto nella classifica generale Pool Salvezza del Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile Serie A2. Il successo al PalaIaquaniello per 3-1 contro la PVT Modica mantiene vivi i sogni della squadra frusinate relativi alla permanenza nella serie cadetta che, al momento, è lontana due punti.

Nella sfida odierna Coach Emiliano Giandomenico manda in campo la diagonale Saccani-Fiore, al centro Montechiarini e Vanni, schiacciatrici Costagli e capitan Lotti, Lorenzini libero. Coach Luca D’Amico schiera, invece, Brioli-Gridellii, Salamita -Antonaci, M’Bra-Longobardi, libero Salviato.

Nel primo set parte bene Modica. La squadra sicula si porta subito sul 0-3. Il tempo di prendere le misure e l’Assitec riesce a mettere il muso davanti, prima 6-4, poi 9-4. L’inerzia di Sant’Elia non si ferma nemmeno dopo il time out richiesto da D’Amico. Un attacco vincente in parallela di capitan Lotti fissa il parziale sul 16-10, poi 18-11. Ed è ancora lei a dare il massimo vantaggio alle padrone di casa 20-13. L’Assitec gestisce bene il gioco e chiude il primo set 25-16.

Lotti e Fiori affondano subito Modica ad inizio secondo set, 6-0 e discrezionale per la PVT. La musica non cambia Sant’Elia si porta sul 9-1 e costringe D’Amico ad un nuovo time out. L’Assitec non muta di una virgola il suo atteggiamento, ma Modica cerca di scuotersi per dare fino da torcere alle avversarie e in parte ci riesce. Una fast di Montechiarini e un ace di Lotti fissano il parziale sul 16-10. Poi due attacchi vincenti di Costagli e uno di Fiore riportano a +8 Sant’Elia, 19-11. Poi 22-15. Le gazzelle chiudono il secondo set 25-16.

Parte bene Modica nel terzo set, 2-6. Giandomenico chiama il discrezionale ma le gazzelle non si scuotono Modica fissa il parziale sul 7-11. L’Assitec accorcia di poco le distanze e dopo l’ennesimo punto della PVT, sul 13-17 il tecnico di casa si affida di nuovo al time out per riorganizzare le idea della propria squadra. Niente da fare Modica resiste e si porta sul 19-23. E chiude il set 20-25.

Nel quarto set le gazzelle care alla presidente Silvia Parente partono forte e si portano sul 7-2. Modica non demorde e si porta sul’8-8. Vanni e Costagli però ricacciano indietro le ragazze di coach Luca D’Amico. Sul 15-13 Assitec il tecnico siciliano chiama time out. Al rientro sul taraflex le gazzelle piazzano il break, 19-14. Un muro di Costagli fissa il parziale sul 20-14. Secondo discrezionale per Modica. Spinge ancora Sant’Elia e si porta sul 22-15 e chiude la partita 25-16.

I PROTAGONISTI-

Emiliano Giandomenico (Allenatore Assitec Volleyball Sant’Elia)- «I numeri dicono che in attacco abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo raccolto punti importanti per la classifica esprimendo anche un buon gioco per lunghi tratti del match. I risultati ci danno sicurezza ma non possiamo pensare che sia facile. Ora ci godiamo la vittoria, riposiamo un po' e poi di nuovo sotto a lavorare. La prossima partita in casa sarà tostissima».

Giancarlo Fortunato (Secondo allenatore Egea PVT Modica)- « Pensavamo di fare qualcosa in più sotto tutti i punti di vista siamo mancati in qualche fondamentale. Ci sono stati diversi errori che hanno compromesso la gara ».

IL TABELLINO-

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – EGEA PVT MODICA 3-1 (25-16 25-16 20-25 25-16)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Fiore 20, Lotti 19, Montechiarini 9, Saccani 2, Costagli 17, Vanni 8, Lorenzini (L), Muzi 1, Nenni. Non entrate: Tellaroli, Cecchi. All. Giandomenico.

EGEA PVT MODICA: M’bra 14, Antonaci 7, Gridelli 10, Longobardi 16, Salamida 8, Brioli, Ferrantello (L), Bacciottini 1, Saccani. Non entrate: Gulino, Salviato (L), Ferro. All. D’amico.

ARBITRI: Adamo, Grossi.

NOTE – Durata set: 20′, 21′, 25′, 24′; Tot: 90′.

ANTHEA VICENZA – SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA-

Stupefacente vittoria della Seap Dalli Cardillo che con una prestazione maiuscola supera l'Anthea Vicenza a domicilio e vola al terzo posto, a soli due punti dalla salvezza in serie A2.

Dopo un inizio incerto con il primo set perso a otto, le ragazze di Lino Giangrossi attivano il turbo e volano a vincere i tre successivi set con autorità e grande spirito di squadra.

Una vittoria netta, maturata dopo un primo set dominato dalla squadra di casa. Presa per mano da Dzakovic la formaizone siciliana, pur dovendo lottare, ha conquistato i tre set successivi regalandosi il sogno di poter conservare, al primo anno di militanza, diritto di giocare anche l’anno prossimo in A2.

ANTHEA VICENZA – SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA 1-3 (25-8 23-25 25-27 22-25)

ANTHEA VICENZA: Nardelli 15, Cheli 14, Eze Blessing 6, Rossini 18, Piacentini 4, Basa 25, Norgini (L), Lodi 1, Caimi, Errichiello. Non entrate: Pegoraro, Furlan. All. Chiappini.

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Caracuta 3, Dzakovic 22, Negri 4, Stival 11, Zonta 4, Cometti 7, Vittorio (L), Zech 13, Ruffa, Bisegna, Casarotti. All. Giangrossi.

ARBITRI: Sessolo, Serafin.

NOTE – Durata set: 17′, 27′, 29′, 26′; Tot: 99′.

I RISULTATI-

Assitec Volleyball Sant’Elia-Egea Pvt Modica 3-1 (25-16, 25-16, 20-25, 25-16)

Anthea Vicenza-Seap Dalli Cardillo Aragona 1-3 (25-8, 23-25, 25-27, 22-25)

Club Italia Crai-Tenaglia Altino Volley 3-0 (25-17, 25-21, 25-22) Giocata ieri

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Sigel Marsala Volley Si gioca domani ore 17.00

LA CLASSIFICA-

Sigel Marsala Volley 41 (15 – 9); Club Italia Crai 28 (10 – 15); Assitec Volleyball Sant’Elia 26 (9 – 17); Seap Dalli Cardillo Aragona 26 (8 – 18); Anthea Vicenza 24 (7 – 19); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 22 (7 – 18); Egea Pvt Modica 14 (5 – 21); Tenaglia Altino Volley 8 (2 – 24).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Sigel Marsala Volley, 25/04/2022 Ore 17.00, 2a Giornata

Sigel Marsala Volley – Club Italia Crai, 27/04/2022 Ore14.30, 4a Giornata

Tenaglia Altino Volley – Anthea Vicenza, 29/042022 Ore 17.00, 3a Giornata

Seap Dalli Cardillo Aragona – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, 30/04/2022 20.00, 3a Giornata

Assitec Volleyball Sant’Elia – Club Italia Crai, 01/05/2022 Ore 16.00, 3a Giornata