Macerata-Mondovì all'atto finale

MACERATA- L’attesa per l’ultima partita stagionale targata Lega Pallavolo Serie A Femminile è spasmodica. Nel weekend si chiuderà il campionato di vivo Serie A2 con la decisiva Gara 3 di Finale Promozione Playoff tra la Cbf Balducci Hr Macerata e la Lpm Bam Mondovì, al momento appaiate sull’1-1 nella serie dopo i due rispettivi successi casalinghi. Il determinante confronto finale non si giocherà più domenica, bensì sabato 21 maggio, alle ore 20.30, nella cornice del Banca Macerata Forum.

In vista del delicato match che può cambiare il futuro delle due società, i presidenti di Macerata e Mondovì hanno rilasciato una breve dichiarazione.

Così Pietro Paolella, numero uno delle arancionere:

« Sarà una bellissima serata, una festa dello sport e del volley. In campo ci saranno due squadre che hanno meritato di arrivare alla fine di questo percorso, quindi sono sicuro che gli spettatori che giungeranno al palazzetto e quelli che ci seguiranno in diretta potranno assistere ad un bello spettacolo”. Queste invece le parole di Alessandra Fissolo per le sue pumine: “Sabato sera si disputerà una gara storica: tutto in una notte! A Mondovì si respira un’aria surreale, di passione e di forte attaccamento verso la squadra. Saranno tanti i tifosi che accompagneranno le ragazze a Macerata e molti altri seguiranno via streaming il match. Sul campo ci sarà sicuramente battaglia e sono certa che gli appassionati del nostro bellissimo sport vivranno mille e più emozioni! ».

FINALE PROMOZIONE – GARA 3-



Sabato 21 maggio ore 20:30

Cbf Balducci Hr Macerata – Lpm Bam Mondovì ARBITRI: Santoro-Selmi

LA SERIE DI FINALE PROMOZIONE-

Cbf Balducci Hr Macerata – Lpm Bam Mondovì 1-1